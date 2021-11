Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Γαλαξίδι

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού που κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γαλαξίδι.

Η σεισμική δόνηση καταγράφεται με επίκεντρο 22 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά από το Γαλαξίδι, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού κατγράφηκε στα 95 χιλιόμετρα.

