Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Ο εμβολιασμός υπερτερεί της φυσικής ανοσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προβληματισμοί για την προσφερόμενη διάρκεια ανοσίας και τα αποτελέσματα των ερευνών.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου ενημέρωσε για τη διάρκεια ανοσίας που προσφέρουν τα εμβόλια μετά την ανακοίνωση 5.449 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα.

"Από την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος είχαμε προβληματισμούς. Σήμερα γνωρίζουμε πως διαρκεί έξι ή περισσότερους μήνες. Για όσους είχαν νοσήσει υπάρχει σύσταση για μια δόση εμβολίου έξι μήνες μετά τη νόσηση. Η φυσική ανοσία συμπληρώνεται απο αυτή του εμβολίου και λέγεται υβριδική, προστατεύοντας και από τη μετάλλαξη Δέλτα" τόνισε η κ. Θεοδωρίδου στην αρχή της ομιλίας της και εξήγησε ότι ανοσία επηρεάζεται από την ηλικία, τα υποκείμενα νοσήματα και τις μεταλλάξεις.

Μίλησε ακόμα για τα αποτελέσματα μελέτης, όπου ανεμβολίαστοι που είχαν νοσήσει (διάστημα έως 5 μήνες) είχαν 5,5, φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σε σχέση με τους εμβολιασμένους που δεν είχαν νοσήσει. Κάνοντας αναφορά στη μελέτη του CDC έκανε γνωστό ότι τα δεδομένα δείχνουν πως η ανοσία από τον εμβολιασμό υπερτερεί της φυσικής ανοσίας από την Covid.

"Η νόσος Covid είναι απειλητική όπως δείχνουν οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι. Όσο για την τρίτη δόση, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Lancet μελέτη του Χάρβαρντ σύμφωνα με την οποία το mRNA εμβόλιο της Pfizer σε πάνω από 728.000 άτομα άνω των 12 ετών, στα οποία χορηγήθηκε τρίτη δόση από Ιούλιο ως Σεπτέμβριο του 2021, έγινε σύγκριση με την κατάστασή τους όταν είχαν κάνει δυο δόσεις. Οι παράγοντες που αναζητήθηκαν ήταν οι εισαγωγές και η σοβαρή νόσηση. Η αποτελεσματικότητα ελέγχθηκε επτά ημέρες μετά την τρίτη δόση. Τα ευρήματα ήταν: 93% όσων έλαβαν τρίτη δόση είχαν μικρότερη πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο και 92% σοβαρής νόσησης".

Σχετικά με τους πολίτες που αρνούνται να εμβολιαστούν, μελέτη έδειξε πως ο κύριος λόγος της άρνησής τους ήταν η πεποίθηση πως είναι άτρωτοι στη λοίμωξη. Η μελέτη αφορούσε σε διάφορα κράτη και το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε κράτη που επικρατεί ο εγωκεντρισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ξιαρχό: απειλή για αυτοκτονία μετά τον σάλο

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Μπουένος Άιρες: Έλληνες χόρεψαν κρητικά στην Αργεντινή (εικόνες)