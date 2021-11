Κόσμος

Μπάλντουιν: Η πρώτη δήλωση του ανθρώπου που έδωσε το όπλο στον ηθοποιό

Ο βοηθός σκηνοθέτη της ταινίας Rust που έδωσε το όπλο στον Άλεκ Μπόλντουιν δηλώνει σοκαρισμένος και περίλυπος από τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Χαλίνα Χάτσινς.

Ο βοηθός σκηνοθέτη που έδωσε στον Άλεκ Μπάλντουιν ένα όπλο με μια αληθινή σφαίρα έκανε σήμερα τις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις για τα γυρίσματα της ταινίας Rust, όπου σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Ο Ντέιβ Χολς, σε δήλωση στη New York Post, δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του περιστατικού που συνέβη τον περασμένο μήνα στο Νέο Μεξικό, αλλά είπε ότι είναι «σοκαρισμένος και βαθιά λυπημένος» για τον θάνατο της Χάτσινς. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Χολς είπε στον Μπάλντουιν ότι το όπλο ήταν «νεκρό», δηλαδή ασφαλές, όταν του το παρέδωσε κατά τη διάρκεια μιας πρόβας για αυτή την χαμηλού προϋπολογισμού ταινία γουέστερν. Ο Χολς φέρεται επίσης να είπε στους ανακριτές του τμήματος του Σερίφη της Σάντα Φε ότι δεν έλεγξε διεξοδικά το όπλο πριν το δώσει στον Μπόλντουιν.

Το όπλο περιείχε όμως μια πραγματική σφαίρα, η οποία χτύπησε στο στήθος την Χάτσινς και στον ώμο τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα, που στεκόταν πίσω της. Η Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο Σόουζα έλαβε τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο έπειτα από μερικές ώρες. Οι αρχές της κομητείας Σάντα Φε ερευνούν το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αληθινές σφαίρες βρέθηκαν στα γυρίσματα, και η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων.

«Η Χαλίνα Χάτσινς δεν ήταν απλά ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει, αλλά και μια φίλη», ανέφερε ο Χολς στη δήλωση. «Είμαι σοκαρισμένος και περίλυπος από τον θάνατό της», πρόσθεσε. «Ελπίζω αυτή η τραγωδία να ωθήσει τη βιομηχανία να επαναξιολογήσει τις αξίες και τις πρακτικές της για να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα πάθει κακό ξανά μέσω της δημιουργικής διαδικασίας».

Ο Μπάλντουιν, που ήταν συμπαραγωγός της ταινίας, είπε το Σάββατο ότι θα τάσσεται υπέρ επιβολής ορίων στη χρήση αληθινών όπλων σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. «Δεν είμαι ειδικός σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, ό,τι κι αν αποφασίσουν οι άλλοι είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων στα κινηματογραφικά πλατό, είμαι απολύτως υπέρ και θα συνεργαστώ με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ», είπε ο ηθοποιός σε δημοσιογράφους. Ανέφερε επίσης ότι τα γυρίσματα της ταινίας δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν.

