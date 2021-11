Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Βροχές και στην Αττική (βίντεο)

Άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Σε ποια επίπεδα, προέβλεψε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, πως θα κινηθεί ο υδράργυρος.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός προειδοποίησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” πως σήμερα αναμένονται βροχές και στην Αττική μέχρι το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Όπως είπε, σήμερα θα επικρατήσει φθινοπωρινός καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με βροχές από τα δυτικά. «Ευτυχώς θα είναι ήπιες. Ποτιστικές, θα έλεγα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρνιακός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως μέχρι 7 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα ανέλθει στους 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες το σκηνικό του καιρού θα βελτιωθεί σημαντικά, με τη θερμοκρασία να φθάνει σε ορισμένες περιοχές τους 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στη δυτική Ελλάδα, οι μέγιστες τιμές προέβλεψε πως θα φτάσουν τους 27 με 28 βαθμούς.

