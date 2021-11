Αθλητικά

Euroleague – Μπερτομέου: Διαζύγιο μετά από 22 χρόνια

Με οριακή πλειοψηφία η απόφαση για την αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Euroleague. Τι ψήφισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι η θητεία του Τζόρντι Μπερτομέου στη Euroleague, καθώς η πλειοψηφία των μετόχων της διοργάνωσης τάχθηκε με ψήφους 6-5 υπέρ της αποχώρησης του Ισπανού από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 30 Ιουνίου 2022.

Υπέρ της απομάκρυνσης του 63χρονου παράγοντα, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στη Euroleague το καλοκαίρι του 2000, τάχθηκαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζαλγκίρις και ΤΣΣΚΑ, ενώ τον Μπερτομέου στήριξαν Φενερμπαχτσέ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια και Αναντολού Εφές.

Στο μεταξύ, οι μέτοχοι της Euroleague αποφάσισαν να «παγώσουν» οι πειθαρχικές διώξεις κατά ομάδων και προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι... απενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα η Euroleague Basketball κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

