Η Κρίστεν Στιούαρτ αρραβωνιάστηκε την Ντίλαν Μάιερ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κρίστεν Στιούαρτ δήλωσε σήμερα πως αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό της τα τελευταία δύο χρόνια, ηθοποιό και συγγραφέα Ντίλαν Μάιερ.

Η Στιούαρτ, η οποία το 2017 είχε κάνει γνωστό πως είναι bisexual, ανέφερε πως η Μάιερ της έκανε πρόταση γάμου. «Παντρευόμαστε, θα το κάνουμε… ήθελα να μου το προτείνει, επομένως είχα ευκρινώς καθορίσει τι ήθελα και εκείνη το έκανε», είπε η Στιούαρτ στο "The Howard Stern Show". «Ήταν πολύ όμορφο… Παντρευόμαστε, συμβαίνει».

Η 31χρονη Στιούαρτ υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην ταινία Spencer, που θα προβληθεί στους κινηματογράφους αυτήν την εβδομάδα. Έγινε ευρέως γνωστή από τις ταινίες "Twilight".

Η ερμηνεία της ως Νταϊάνα έχει κερδίσει τους κριτικούς, πολλοί εκ των οποίων θεωρούν πως θα της χαρίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ α΄ γυναικείου ρόλου. Η Μάιερ, συγγραφέας και ηθοποιός, είναι γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία του Netflix "Moxie" και στο Miss 2059.

