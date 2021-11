Αθλητικά

Champions League: Μπάγερν Μονάχου και Γιουβέντους στους “16” (βίντεο)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο “σκότωσε” την Αταλάντα. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βιγιαρεάλ συγκατοικούν στην κορυφή του 6ου Ομίλου.

Μπάγερν Μονάχου και Γιουβέντους έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες από τους ομίλους του Champions League που έκλεισαν θέσεις για τους “16” της διοργάνωσης, διατηρώντας παράλληλα και το απόλυτο (4x4) από την έναρξη της διοργάνωσης.

Οι Βαυαροί επικράτησαν με 5-2 της Μπενφίκα και με 12 βαθμούς είναι σχεδόν απίθανο να χάσουν και την πρωτιά του 5ου γκρουπ στα δύο ματς που απομένουν για να ολοκληρωθεί η Φάση των Ομίλων.

Μαθηματικά ελπίδες για την πρώτη θέση διατηρεί και η Μπαρτσελόνα, μετά το “διπλό” επί της Ντιναμό Κιέβου. Μετά από ένα σερί αποτυχημένων αποτελεσμάτων στην La Liga (2 ήττες και μία ισοπαλία), η “Μπάρτσα” πήρε τη νίκη που τόσο πολύ ήθελε για να βρεθεί δεύτερη και, πλέον, έχει το πάνω χέρι για να συνεχίσει στα νοκ άουτ.

Στο 100ό του ματς στο Champions League, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέτυχε χατ τρικ (έφτασε τα 81 γκολ), ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νικήθηκε από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στο πέναλτι που εκτέλεσε. Ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας έχει σκοράρει στα 8 τελευταία ματς που έδωσε και κυνηγά να “σπάσει” το ρεκόρ των 9 σερί αγώνων που βρήκε δίχτυα από το Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020. Επίσης με τα τέρματα που πέτυχε έφτασε τα 8 στην τρέχουσα διοργάνωση, όντας ο κορυφαίος της σκόρερ μέχρι τώρα.

Με πρωταγωνιστή τον Ντιμπάλα (δύο γκολ κι ένα δοκάρι, έφτασε τα 106 τέρματα με τη “Μεγάλη Κυρία” και προσπέρασε τον Πλατινί που είχε που είχε 104) η Γιουβέντους επικράτησε με 4-2 της Ζενίτ στο Τορίνο και με την 4η νίκη της σε ισάριθμα ματς διατηρήθηκε μόνη στην κορυφή του 8ου ομίλου, ενώ παράλληλα εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση για τους νοκ άουτ αγώνες. Μια πορεία εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτή που διαγράφει στη Serie A, όπου έχει τεθεί από πολύ νωρίς (ουσιαστικά) εκτός τίτλου!

Ο Ντιμπάλα προσπέρασε και τον Ινζάγκι στον πίνακα των σκόρερ της “Γιούβε” στο Champions League (3ος πίσω από τους Ντελ Πιέρο και Τρεζεγκέ), φτάνοντας τα 18 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έναντι 17 του μεγάλου Ιταλού γκολτζή. Στο ματς που ακολουθεί με την Τσέλσι στο Λονδίνο, στις 23/11, θα παιχτεί εκτός απρόπτου και η πρωτιά του γκρουπ, με την “Βέκια Σινιόρα” να έχει το πλεονέκτημα ακόμη και σε περίπτωση ισοπαλίας.

Παρότι δυσκολεύτηκε στη Σουηδία, η Τσέλσι επιβλήθηκε με 1-0 της ουραγού και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων, Μάλμε, η οποία θα προσπαθήσει στα δύο εναπομείναντα ματς να συνεχίσει στο Europa League.

H Βόλφσμπουργκ με την επιτυχία επί της πρωτοπόρου Σάλτσμπουργκ (2-1) έβαλε... φωτιά στον 7ο όμιλο, με τα πράγματα να παίρνουν ακόμη πιο αμφίρροπη μορφή, μετά το “διπλό” της Λιλ στο “Σάντσεθ Πιθχουάν” επί της Σεβίλλης (2-1) και, μάλιστα, με ανατροπή. Πλέον, η γαλλική ομάδα ισοβαθμεί στη 2η θέση με την Βόλφσμπουργκ (από 5 βαθμούς η καθεμία), ενώ παρά την ήττα-σοκ που δέχτηκε η Σεβίλλη εξακολουθεί να ελπίζει στην πρόκριση.

Μεγάλη μάχη γίνεται και στον 6ο όμιλο, όπου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βιγιαρεάλ “συγκατοικούν” στην κορυφή (από 7 βαθμούς) μετά την ισοπαλία των “κόκκινων διάβολων” στο Μπέργκαμο (2-2) με την Αταλάντα και τη νίκη των Ισπανών με 2-0 επί των Ελβετών.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο “σκότωσε” για δεύτερη φορά μέσα σε 15 ημέρες την Αταλάντα. Το έκανε για πρώτη φορά στο “Ολντ Τράφορντ” με το νικητήριο γκολ επί των Ιταλών στο 81΄ (3-2) και το επανέλαβε με το τέρμα της ισοφάρισης στο 92΄, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Οι “κόκκινοι διάβολοι”, τρία 24ωρα μετά το εμφατικό 3-0 στο Λονδίνο επί της Τότεναμ έφυγαν αήττητοι και από το Μπέργκαμο, με το γκολ του CR7 στις καθυστερήσεις να τους διατηρεί στην κορυφή με 7 βαθμούς, όσους και η Βιγιαρεάλ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τρίτης:

5ος Όμιλος

Μπάγερν-Μπενφίκα: 5-2

(26΄,61΄,84΄ Λεβαντόφσκι, 32΄ Γκνάμπρι, 49΄ Σανέ - 38΄ Μοράτο, 75΄ Νούνιες)

Ντιναμό Κιέβου-Μπαρτσελόνα: 0-1

(70΄ Φάτι)

6ος Όμιλος

Βιγιαρεάλ-Γιουνγκ Μπόις: 2-0

(36΄ Κάπουε, 89΄ Ντανζουμά)

Αταλάντα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-2

(12΄ Ίλιτσιτς, 56΄ Ζαπάτα - 45΄+1, 90΄+2 Ρονάλντο)

7ος Όμιλος

Σεβίλλη-Λιλ: 1-2

(15΄ Οκάμπος - 43΄πεν. Ντέιβιντ, 51΄ Ικονέ)

Βόλφσμπουργκ-Σάλτσμπουργκ: 2-1

(3΄ Μπακού, 60΄ Νκετσά - 30΄ Βόμπερ)

8ος Όμιλος

Γιουβέντους-Ζενίτ: 4-2

(11΄,58΄πεν. Ντιμπάλα, 74΄ Κιέζα, 82΄ Μοράτα - 26΄αυτ. Μπονούτσι, 90΄+2 Αζμούν)

Μάλμε-Τσέλσι: 0-1

(59΄ Ζιγές)

