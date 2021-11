Κόσμος

Μεξικό – καρτέλ ναρκωτικών: Μακελειό με θύματα νέους ανθρώπους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στα θύματα και έξι έφηβοι τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα την ημέρα της γιορτής των νεκρών και των Αγίων Πάντων, στο Μεξικό.

Τα πτώματα ένδεκα ανδρών, συμπεριλαμβανομένων έξι εφήβων, βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε δυτική πολιτεία του Μεξικού, ανέφεραν χθες Τρίτη οι δικαστικές αρχές, που εκτιμούν πως έπεσαν θύματα ισχυρού καρτέλ των ναρκωτικών.

Τα πτώματα των 11 ανθρώπων ηλικίας 15 ως 36 ετών εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή στην πολιτεία Μιτσοακάν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα την ημέρα της γιορτής των νεκρών και των Αγίων Πάντων, μια από τις σημαντικότερες στο Μεξικό.

Δολοφονήθηκαν με τη χρήση πυροβόλων όπλων, ανέφεραν μεξικανικά ΜΜΕ. Ένα από τα θύματα ήταν 15 ετών και άλλα πέντε 17, σύμφωνα με την εισαγγελία, που διευκρίνισε πως τα πτώματα έχουν πλέον αναγνωριστεί.

Άλλα τρία από τα θύματα ήταν 19 ετών, ενώ τα δύο μεγαλύτερα 31 και 36 ετών, σύμφωνα με την εισαγγελία, που δεν δημοσιοποίησε καμία εκτίμηση για τα αίτια της σφαγής.

Η Μιτσοακάν είναι μια από τις 32 μεξικανικές πολιτείες που πλήττει περισσότερο η βία των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Μόλις τη 18η Οκτωβρίου, έξι άνθρωποι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεση σε μπαρ στην πρωτεύουσά της, τη Μορέλια.

Την επίθεση διέπραξαν άνδρες που βγήκαν από δύο οχήματα στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, όπως καταγράφηκε από κάμερες του συστήματος ασφαλείας, με τα πλάνα να αναπαράγονται ευρέως από τα ΜΜΕ.

Η πολιτεία Μιτσοακάν είναι ανάμεσα στα προπύργια του ισχυρού καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, αντίπαλου του καρτέλ Σιναλόα του διασημότερου μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος έχει καταδικαστεί να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές προσφέρουν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του επικεφαλής του καρτέλ αυτού, του «Ελ Μέντσο», ή Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες.

Το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο συγκαταλέγεται στους κυριότερους παραγωγούς μεθαμφεταμινών στον κόσμο, τόνιζε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 2020.

Στο Μεξικό διαπράχθηκαν πάνω από 36.000 ανθρωποκτονίες πέρυσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μπάγερν Μονάχου και Γιουβέντους στους “16” (βίντεο)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 174 σημεία

Καιρός: βελτιωμένος την Τετάρτη