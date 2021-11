Οικονομία

ΔΕΗ: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου “απογειώνει” και τις επενδύσεις

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ θα συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.

Η επιτυχία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ αυξάνει το ύψος των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2022-2026.

Το business plan που εγκρίθηκε στις παραμονές της αύξησης κεφαλαίου προέβλεπε επενδύσεις ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο αυτή, ενώ το νέο business plan που τέθηκε υπόψη των επενδυτών προχθές προβλέπει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο επιπλέον επενδύσεις οι οποίες θα φτάσουν στα 9,3 δισεκατομμύρια.

Τα επιπλέον κεφάλαια κατευθύνονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, μεγαλύτερες επενδύσεις στα Βαλκάνια και στη διαχείριση απορριμμάτων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο business plan, πάνω από τα μισά επενδυτικά κεφάλαια (55%) θα κατευθυνθούν σε ανανεώσιμες πηγές, εντός και εκτός Ελλάδος. Το 20 % θα πάει στα δίκτυα διανομής, 7% σε συμβατικές πηγές ενέργειας, 4% στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα και 3 % στη λιανική.

Γεωγραφικά το 85% προορίζεται για επενδύσεις εντός Ελλάδος και το 15% (1,4 δισεκ.) στα Βαλκάνια, κυρίως Ρουμανία και Βουλγαρία που παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της διασύνδεσης με το ελληνικό σύστημα.

Χρονικά, το επενδυτικό ντεμαράζ της ΔΕΗ ξεκινά από εφέτος με 600 εκατ. ευρώ και κλιμακώνεται σε 1,2 δισεκ. Το 2022, 2,3 δισ το 2023 και 2,5 δισ. το 2024 ενώ το 2025-2026 θα επενδυθούν από 1,7 δισεκ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ θα συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, καθώς οι εισαγωγές ρεύματος προβλέπεται να μειωθούν στο 10% της αγοράς το 2026 έναντι 18% το 2020.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών. Τα κεφάλαια ζητούμενα κεφάλαια (1,35 δισεκ.) καλύφθηκαν μέσα στην πρώτη ώρα , ενώ μέχρι το απόγευμα της Τρίτης είχαν εγγραφεί επενδυτές για 3 δισεκ. ευρώ.

