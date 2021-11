Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος μαστού: ποιες γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για μετάσταση

Τι προκύπτει από μεγάλη διεθνή μελέτη, για τις γυναίκες που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για μετάσταση του καρκίνου του μαστού.

Ο κίνδυνος του αρχικού καρκίνου του μαστού να επεκταθεί σε άλλο σημείο του σώματος κυμαίνεται από 6% έως 22% για τις περισσότερες γυναίκες ασθενείς, σύμφωνα με μία νέα -τη μεγαλύτερη έως τώρα- διεθνή μελέτη για τον μεταστατικό καρκίνο.

Η μελέτη (μετα-ανάλυση και αξιολόγηση άνω των 400 σχετικών ερευνών μέχρι σήμερα από όλον τον κόσμο), με επικεφαλής τη δρα Αϊλίν Μόργκαν της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που παρουσιάστηκε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο (Advanced Breast Cancer Sixth International Consensus Conference), δείχνει ότι ορισμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο μετάστασης από άλλες, όπως είναι οι γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο σε νεαρότερη ηλικία (έως 35 ετών), όσες είχαν μεγαλύτερους όγκους κατά την αρχική διάγνωση και εκείνες με συγκεκριμένους τύπους της νόσου.

Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι -κυρίως γυναίκες αλλά όχι μόνο- διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο παγκοσμίως με καρκίνο του μαστού και περίπου 600.000 πεθαίνουν. Η νέα μελέτη είναι η πρώτη του είδους της που διερευνά σε μεγάλη κλίμακα πόσοι ασθενείς θα αναπτύξουν προχωρημένο μετασταστικό καρκίνο του μαστού.

Στις ανεπτυγμένες χώρες το 5% έως 10% των περιστατικών εμφανίζουν μικρότερη ή πιο εκτεταμένη μετάσταση, αλλά στις αναπτυσσόμενες χώρες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει μέχρι το 80%. Περίπου το ένα τρίτο των πρώιμα διαγνωσμένων καρκίνων του μαστού θα γίνουν τελικά μεταστατικοί και το μέσο προσδόκιμο ζωής γι' αυτές τις ασθενείς είναι περίπου τα τρία χρόνια.

«Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στον κόσμο. Οι περισσότερες γυναίκες διαγιγνώσκονται όταν ακόμη ο καρκίνος τους είναι περιορισμένος στον μαστό ή έχει εξαπλωθεί μόνο στον γειτονικό ιστό. Όμως, σε μερικές γυναίκες θα μεγαλώσει και θα εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος ή θα επανεμφανιστεί σε διαφορετικό σημείο του σώματος αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας. Τότε, πλέον, ο καρκίνος γίνεται πολύ πιο δύσκολο να θεραπευθεί και ο κίνδυνος θανάτου είναι μεγαλύτερος. Όμως, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι αναπτύσσουν μεταστατικό καρκίνο, επειδή τα ιατρικά αρχεία συνήθως δεν κρατούν τέτοια δεδομένα», δήλωσε η δρ Μόργκαν.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο αρχικά σε ηλικία κάτω των 35 ετών έχουν 12,7% έως 38% κίνδυνο υποτροπής της νόσου αργότερα και μετάστασης, ενώ για τις γυναίκες που η αρχική εμφάνιση του καρκίνου του μαστού έγινε μετά τα 50 τους, ο κίνδυνος επανεμφάνισης και μετάστασης είναι 3,7% έως 28,6%.

Οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο μαστού της κατηγορίας «Luminal B», ο οποίος τείνει να αναπτύσσεται ταχύτερα, έχουν 4,2% έως 35,5% κίνδυνο μετάστασης, έναντι κινδύνου 2,3% έως 11,8% για τις γυναίκες με καρκίνο τύπου «Luminal A». Η μελέτη δείχνει ακόμη ότι η συχνότητα υποτροπής και μετάστασης σε άλλα όργανα εμφανίζει διαχρονική μείωση, κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

