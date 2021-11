Life

Θηρίο: Η ανάρτηση - απάντηση στον Ξιαρχό για το bullying σε νεαρή (βίντεο)

Ο ράπερ και tattoo artist μιλά για την ανάρτησή του με παραλήπτη τον Τάσο Ξιαρχό.

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο του Τάσου Ξιαρχού στα social media που χλευάζει κοπέλα για τα κιλά της.

Για το θέμα πήρε θέση με ανάρτησή του και ο Κώστας Δρακούλας κατά κόσμον Θηρίο, ο οποίος μίλησε για τη δική του μάχη με την παχυσαρκία αλλά και το πρόβλημα την ανεπανόρθωτη αισθητική βλάβη που του έμεινε μετά το χάσιμο των περιττών κιλών, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί μια φωτογραφία με το πώς είναι τώρα το σώμα του.



Στο "Πρωινό" της Τετάρτης ο ράπερ και tattoo artist μίλησε και εξήγησε το σκεπτικό της ανάρτησής του με παραλήπτη τον Τάσο Ξιαρχό.

"Δε περίμενα ότι το 2021 θα συζητάμε ακόμα για το βάρος. Δεν έκανα την ανάρτηση για να κατηγορήσω τον Τάσο, ίσα-ίσα που τον εκτιμώ. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος σαν τον Τάσο με ιδιαιτερότητες για τις οποίες έχει μιλήσει ανοιχτά, είναι κρίμα να ξεχνάει ότι έχει περάσει από το περιθώριο", είπε.

Η ανάρτηση του Θηρίου:

«Αγαπητέ φίλε, Εσύ που έλεγες πως σε λένε λουγκρ@, αδερφή και πρεζ@κια και αυτό σε ενοχλούσε όσο ήσουν ανώνυμος, τώρα που ξαφνικά σε ξέρει “η μάνα σου” όπως λένε στο χωριό μου, κανείς εσύ κριτική και μάλιστα παράνομη δημοσιοποίηση ενός κοριτσιού, επειδή είναι παχουλή! Εγώ φίλε ήμουν 240 κιλά ΧΟΝΤΡΟΣ και τα κατάφερα αλλά η παχυσαρκία άφησε στο σώμα μου ανεπανόρθωτες αισθητικές βλάβες που όμως φίλε μου δεν με χαλάνε καθόλου! Ξέρεις γιατί άρεσα στις γυναίκες και τότε αλλά και τώρα που το δέρμα μου έχει κρεμάσει σαν κουρτίνα; Γιατί νιώθω ωραίος και γ@μ@τος και αυτό βλέπουν οι γύρω μας και όχι την εικόνα! Φίλε δεν θα σε βρίσω γιατί εγώ που είμαι και πραγματικά επώνυμος προσπαθώ να είμαι άνθρωπος και θα πω απλά ότι σε λυπάμαι γιατί τα 15 λεπτά δημοσιότητας σε έκαναν να ξεχάσεις το περιθώριο το οποίο βρισκόσουν! Καλή προσγείωση φίλε! #tasosxiarcho #xiarho #τάσοςξιάρχος», έγραψε το Θηρίο.

