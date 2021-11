Κοινωνία

Δήμητρα Ιορδανίδου: Ελεύθερος ο οδηγός του φορτηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτος πόνος στην κηδεία της μαραθωνοδρόμου που παρασύρθηκε από φορτηγό και σκοτώθηκε.

Στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 53χρονος οδηγός του φορτηγού που εμπλέκεται στη θανατηφόρα παράσυρση με θύμα τη 42χρονη ποδηλάτισσα Δήμητρα Ιορδανίδου. Ο εισαγγελέας αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει της συνέχισης της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να επισυναφθούν στον φάκελο της δικογραφίας η έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Τροχαίας, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον 53χρονο οδηγό και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που θα συγκεντρωθεί απο τον τόπο του συμβάντος.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Λαμπράκη και Κατσιμίδη λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού παρέσυρε την άτυχη 42χρονη ποδηλάτισσα, όταν επιχείρησε να στρίψει επί της Λαμπράκη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, ενώ, για τον απεγκλωβισμό της, χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ καθώς και ασθενοφόρο προκειμένου η γυναίκα να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ωστόσο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, αρχικά των διασωστών της Μονάδας του ΕΚΑΒ και ύστερα των γιατρών του νοσοκομείου, κατέληξε.

Ποια ήταν η άτυχη ποδηλάτισσα

Η άτυχη 40χρονη είχε πτυχίο στο Οικονομικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές MSc in Management στο Πανεπιστήμιο του Bath στην Αγγλία και προϋπηρεσία στον τραπεζικό τομέα ως στέλεχος στη λιανική τραπεζική.

Η Δήμητρα Ιορδανίδου, σύμφωνα με συνεργάτες της, αποτελούσε έναν από τους πυλώνες της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας από την ίδρυσή της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην ιστοσελίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, πριν βάλει τα ρούχα της δουλειάς και «πολύ πριν οι περισσότεροι από εμάς ξυπνήσουμε για να πάμε στη δουλειά μας, η Δήμητρα έχει ήδη ξεκινήσει τη προπόνησή της από τις 5:30 τα χαράματα στους άδειους δρόμους της πόλης αφοσιωμένη στο άλλο καθήκον της, την προπόνηση. Ακόμη και τα Σαββατοκύριακα που συνήθως ένας εργαζόμενος τα έχει για να ξεκουραστεί. Το προπονητικό πλάνο ενός μαραθωνοδρόμου είναι αυστηρό και δεν δικαιολογεί απουσίες. Όπως και δικαιολογίες».

Με δύο φορές 3η πανελλήνια θέση και δύο φορές 4η πανελλήνια θέση στον Μαραθώνιο της Αθήνας και έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους διεθνείς μαραθωνίους της Στοκχόλμης και του Ναγκάνο στην Ιαπωνία, η Δήμητρα Ιορδανίδου έχει γράψει την δική της ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.

Είχε αγωνιστεί με τέσσερα διαφορετικά σωματεία. Αρχικά με τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια με τον ΓΑΣ Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, με τον Ηρακλή και φέτος με τον Τρίτωνα Θεσσαλονίκης. Μόνον δυο αθλήτριες συλλόγων της Μακεδονίας-Θράκης έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα καλύτερες επιδόσεις στον Μαραθώνιο της Αθήνας από τη Δήμητρα Ιορδανίδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός ένας μοτοσικλετιστής

Φαίη Σκορδά: Το μήνυμα του Ξιαρχό που την αναστάτωσε (βίντεο)

Σταϊκούρας – ανατιμήσεις: “Παράθυρο” για νέα μέτρα ανακούφισης