Αποφυλάκιση Πατέλη: Αναίρεση ζητεί ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Η τροπή της υπόθεσης μετά το «μπλόκο» Πλιώτα, που οδήγησε προσωρινά στην αναστολή της αποφυλάκισης του πυρηνάρχη της Νίκαιας.

Να αναιρεθεί η απόφαση αποφυλάκισης του Γ.Πατέλη ζητεί ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαρ.Μωυσίδης.

Πριν από δύο εβδομάδες ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας είχε ζητήσει να του διαβιβαστεί το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου που άνοιξε την πόρτα των φυλακών Δομοκού για τον πυρηνάρχη Νίκαιας.

Η υπόθεση χρεώθηκε στον Αντεισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου, ο οποίος αφού μελέτησε το σκεπτικό της απόφασης ζήτησε την αναίρεσή της.

Πλέον το ζήτημα θα κριθεί από το αρμόδιο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση που και οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί συνταχθούν με την εισαγγελική θέση, τότε η υπόθεση θα επιστρέψει στο Πενταμελές Εφετείο Αναστολών, το οποίο με διαφορετική σύνθεση θα κρίνει το αίτημα το Γιώργου Πατέλη από μηδενική βάση.

