Αϊβάζης στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό: ακόμα παλεύω να αναπνεύσω (βίντεο)

Ο ηθοποιός περιγράφει το πώς βίωσε τον κορονοϊό και τι τον «έσωσε». Το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο.

«Από εκεί που νομίζεις ότι είσαι άτρωτος, τελικά πέφτεις», περιέγραψε τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο με τον κορονοϊό ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Χρειάστηκα οξυγόνο», παραδέχθηκε αν και εμβολιασμένος και χαρακτήρισε ως «πιο σοφή την απόφαση που έχω πάρει ήταν να εμβολιαστώ», εξηγώντας ότι, «ήξερα ότι σαφώς και δε σε προστατεύει από τον ιό να το περάσεις πιο ελαφριά».

Ο ηθοποιός νοσηλεύτηκε για επτά μέρες στο νοσοκομείο Σωτηρία και ερωτηθείς σχετικά, απάντησε πως «το πιο συγκλονιστικό πράγμα που μπορείς να βιώσεις κάποιος όταν νοσεί είναι τον διπλανό του να χαιρετάει τους δικούς του γιατί δεν θα τους ξαναδεί».

«Τα νοσοκομεία μας είναι τα καλύτερα, αλλά όλοι ξέρουμε πως υπάρχουν προβλήματα από τους αξονικούς μέχρι τους αποστάτες», είπε, προσθέτοντας πως, «κανείς δεν σώζεται μόνος του. Ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα μου και μιλάγαμε, μέσα σε δυο ώρες ήταν χειρότερα και χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν».

«Ουσία έχει η ζωή, ανά πάσα στιγμή, αν δεν προσέξουμε, μπορούμε να βρεθούμε στο χείλος του θανάτου», έστειλε το μήνυμα, εξηγώντας πως «ακόμα παλεύω για να αναπνεύσω».

Το ιικό φορτίο του ήταν τόσο υψηλό, που νόσησαν- αν και εμβολιασμένη – η σύζυγός του, Μαρία Κορινθίου και η κόρη τους, ευτυχώς ελαφριά και οι δύο.

Μετά την περιπέτεια με την υγεία του, το μήνυμα που στέλνει ο ηθοποιός είναι:

«Να ενημερωνόμαστε σωστά και να μην εκβιάζουμε τον κόσμο», τονίζοντας ότι, προτεραιότητα έχει η υγεία μας.

