Μοναστηράκι: επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών

Νεαροί επιτέθηκαν με πέτρες και φωτοβολίδες κατά διμοιρίας των ΜΑΤ που περιπολούσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μοναστηράκι, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 250 άτομα επιχείρησαν να φτάσουν σε ξενοδοχεία της Ομόνοιας όπου έχουν καταλύσει οπαδοί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, εν όψει του αγώνα της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Πέμπτης, στο Καραϊσκάκη για το Europa League.

Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εμπόδισαν την ομάδα των νεαρών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συγκρούσεις

Δεν έχουν καταγραφεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή προσαγωγές.

