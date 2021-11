Αθλητικά

Ντόρτμουντ: Ο Χάαλαντ θα χάσει όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμού

Πολύ σοβαρότερος από την αρχική εκτίμηση, ο τραυματισμός του «υπερόπλου» της γερμανικής ομάδας.

Σοβαρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός του Έρλινγκ Χάαλαντ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άγιαξ για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Ο σούπερ σταρ της Ντόρτμουντ, πιθανότατα θα χάσει όλα τα υπόλοιπα ματς των Βεστφαλών για του 2021 και η επιστροφή του σε δράση υπολογίζεται στις αρχές του νέου έτους.

Ο πατέρας του Χάαλαντ, Αλφ Ινγκ, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες ότι ο τραυματισμός του γιου του μπορεί να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος του χρόνου.

«Τα πάει σχετικά καλά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, αλλά θα μείνει εκτός για λίγο. Θα ήταν καλό αν έπαιρνε μερικά παιχνίδια πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά είναι μάλλον απίθανο», τόνισε σχετικά, ο Αλφ Ινγκ Χάαλαντ.

