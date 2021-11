Κοινωνία

Παρέμβαση Κεραμέως μετά την καταγγελία για βιασμό εκπαιδευτικού

Το χρονικό της καταγγελίας από την εκπαιδευτικό κατά του προϊσταμένου της και το φόρεμα με τα ίχνη σπέρματος που θυμίζει την υπόθεση Κλίντον – Λεβίνσκι.

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση σύμφωνα με την οποία καθηγήτρια παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών κατέθεσε μήνυση για βιασμό κατά του προϊσταμένου της στο γραφείο του οποίου υπηρετεί. Μάλιστα μαζί με την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στις 11 Οκτωβρίου προσκόμισε στην Εισαγγελία και φόρεμα στο οποίο υπάρχουν ίχνη σπέρματος, θυμίζοντας ως προς αυτό το σκέλος την υπόθεση Κλίντον – Λεβίνσκι.

Μάλιστα, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, έδωσε εντολή για τη διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Το χρονικό της καταγγελίας

Σύμφωνα με την μηνυτήρια αναφορά όλα συνέβησαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 όταν βρέθηκε με τον προϊστάμενό της εκτός εργασιακού χώρου στο ίδιο αυτοκίνητο και εκείνος απαίτησε να συνευρεθεί μαζί του.

Κάνοντας μια ανατριχιαστική περιγραφή όλων όσων υποστηρίζει ότι συνέβησαν η εκπαιδευτικός, αναφέρεται και στα όσα ακολούθησαν με την ίδια αφού ενημέρωσε το σύζυγό της για το συμβάν, να προσπαθεί να μαζέψει τα συντρίμμια της και να σταθεί στα πόδια της με πρώτο βήμα να αποχωρήσει από τη θέση της στο γραφείο του προϊσταμένου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του paidis.com.

Όμως όπως καταγγέλλεται μέχρι σήμερα δεν υπάρχει έγκριση από την πλευρά του προϊσταμένου για μετακίνηση, ενώ ήδη το θέμα έφτασε με αναφορά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οποία ενημερώθηκε τόσο για τη μήνυση που υποβλήθηκε όσο και για το αίτημα της για μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία.

Μιλώντας για το θέμα ο δικηγόρος της εγκαλούσας Θωμάς Παπαλιάγκας υποστήριξε ότι η εκπαιδευτικός βρίσκεται ήδη στην πέμπτη εβδομάδα αναρρωτικής άδειας και προσπαθεί να βρει τον εαυτό της. Ο ψυχίατρος που την παρακολουθεί συνιστά την αποφυγή στην έκθεση του εργασιακού της περιβάλλοντος, αφού της ξυπνά τραυματικές μνήμες.

Μάλιστα ο κ. Παπαλιάγκας υποστηρίζει ότι ο προϊστάμενος αρνείται να της εγκρίνει τη μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία προφανώς θέλοντας να την ελέγχει. Και λόγω αυτής του της συμπεριφοράς ο ίδιος συνέταξε αναφορά προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εισαγγελέας καλεί τη Δευτέρα τον προϊστάμενο για εξηγήσεις ενώ του ζητά να δώσει και γενετικό υλικό, ώστε να διαπιστωθεί αν το σπέρμα ανήκει πράγματι στον ίδιο. Από τις εξηγήσεις και το γενετικό υλικό θα αποφασιστεί αν θα του ασκηθεί δίωξη.

