Κοινωνία

Ασυνόδευτα ανήλικα: Μήνυση για fake news στο Twitter

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ειδική Γραμματέας για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων ζητά διερεύνηση της επιχείρησης διασποράς ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας.

Η Ειδική Γραμματέας για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ειρήνη Αγαπηδάκη κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διερεύνηση της συστηματικής επιχείρησης διασποράς ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας η οποία εκτυλίσσεται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο Twitter από ανώνυμους χρήστες και εργαλειοποιεί με βάναυσο τρόπο τα ασυνόδευτα ανήλικα, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς: «Εδώ και τρεις εβδομάδες, ανώνυμοι χρήστες στο Twitter συνδυάζοντας ψέματα, θεωρίες συνωμοσίας, ρίχνοντας λάσπη κατά πάντων και κυρίως των θεσμών, προτρέπουν σε βία, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία για την εμετική καμπάνια τους, τα ασυνόδευτα. Αδίστακτοι, χυδαιολογούν θεωρώντας ότι έτσι υπηρετούν πολιτικούς στόχους. Όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την επιχείρηση, παρανομούν και θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Επίσης οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να σταθούν αποφασιστικά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Η Δικαιοσύνη θα ερευνήσει τις σκοτεινές πτυχές τους. Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και να επαναφέρουμε την πολιτική εκεί που της αξίζει να βρίσκεται: στο φως του κοινοβουλίου και της δημόσιας και επώνυμης αντιπαράθεσης. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διαχείριση αυτού του τόσου ευαίσθητου θέματος κάναμε ό,τι χρειαζόταν ώστε να βελτιωθεί η ζωή των ασυνόδευτων. Και το πετύχαμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ρουμανία: οξυγόνο σε ασθενείς μέσα σε... αυτοκίνητα (εικόνες)

Καιρός: Αυξημένη υγρασία και τοπικές ομίχλες την Πέμπτη

Κορονοϊός – Οικονόμου: τα νέα μέτρα είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα