Καιρός: Άνοιξη μέσα στον Νοέμβρη

Λιακάδα, ζέστη και σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε όλη τη χώρα με λιακάδα και λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τις πρωινές ώρες, αυξημένα ποσοστά υγρασίας και τοπικές ομίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα την κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 11 έως 26 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 13 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη (τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως τους 27 βαθμούς), 13 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, με εξαίρεση το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες και αυξημένα ποσοστά υγρασίας, με αποτέλεσμα την κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και τοπικές ομίχλες από τις βραδινές έως τις πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

