Μητσοτάκης: Ξεκινήσαμε την αντιστροφή του brain drain σε brain gain

Ο πιο σημαντικός λόγος για να επενδύσει μια ξένη επιχείρηση στην πατρίδα μας είναι οι εξαιρετικά καταρτισμένοι άνθρωποι, τόνισε από το εργοστάσιο της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί.

Το ρόλο και τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα μας υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του στο εργοστάσιο της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, Boehringer Ingelheim στο Κορωπί. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο πιο σημαντικός λόγος για να επενδύσει μια ξένη επιχείρηση στην πατρίδα μας δεν είναι ούτε το κανονιστικό περιβάλλον, ούτε η φορολογία, ούτε η περιορισμένη γραφειοκρατία, είναι οι άνθρωποι. Είστε εσείς. Άνθρωποι εξαιρετικά καταρτισμένοι».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεπίστωσε ότι πλέον η διαδικασία του brain drain έχει αντιστραφεί, αφενός καθώς πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και αφετέρου διότι η σταθερά θετική πορεία της χώρας αποπνέει εμπιστοσύνη στους ξενιτεμένους και τους δίνει επιπλέον κίνητρο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με δύο ελληνίδες εργαζόμενες, που επέστρεψαν μετά από χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. Δήλωσαν δικαιωμένες για την επιλογή τους, σημειώνοντας ότι τους προσέλκυσαν οι θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών που βρήκαν στη χώρα μας. «Είμαστε πολύ περήφανοι ως κυβέρνηση που έχουμε καταφέρει πια να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αντιστροφής του brain drain και να το κάνουμε brain gain. Οι ιστορίες σας δεν είναι μοναδικές. Όσο συζητώ με μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες, οι οποίες ανοίγουν καινούργιες θέσεις απασχόλησης, ειδικά θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο μου μεταφέρουν πολλές ιστορίες νέων παιδιών που αποφασίζουν να κάνουν το βήμα της επιστροφής στην πατρίδα» επεσήμανε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός. «Το κάνουν και διότι βρίσκουν εδώ στην Ελλάδα, πια, μια επαγγελματική ενασχόληση αντάξια των προσόντων τους. Το κάνουν πιστεύω κιόλας γιατί έχουν εμπιστοσύνη, πια, στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Hubertus von Baumbach, και ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, Δημήτρης Αναγνωστάκης. «Οι άνθρωποι που είναι εδώ έχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα αντιδιαβητικά φάρμακα που παράγονται εδώ πάνε σε όλο τον κόσμο», είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. von Baumbach, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τη σημαντική προσφορά της εταιρείας, την επενδυτική της δραστηριότητα και τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας. «Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε επενδύσεις, εγχώριες και ξένες», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. von Baumbach εξήγησε ότι η Boehringer Ingelheim επέλεξε να επενδύσει στην Ελλάδα γιατί «νιώθουμε ευπρόσδεκτοι, και ευχαριστούμε γι' αυτό», προσθέτοντας πως «ο δεύτερος λόγος, είναι οι άνθρωποι». Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία υλοποιεί νέες επενδύσεις ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για την περίοδο 2019 - 2025, ενώ επένδυσε 80 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, μεταξύ του 2009 και του 2018. Ο κ. Αναγνωστάκης στην ομιλία του σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Αναμένουμε το 2025 οι εξαγωγές από την Ελλάδα να φτάσουν 1,4 δισ. ευρώ. Είμαστε περήφανοι για τα πλάνα μας, τα όνειρα μας αλλά και τις αγωνίες μας».

Ο διευθυντής του εργοστασίου, Νίκος Μαζωνάκης, τόνισε με τη σειρά του ότι «στόχος είναι οι θέσεις εργασίας να αυξάνονται. Εδώ οι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της εξέλιξης και έχουν το υψηλότερο επίπεδο επιμόρφωσης σε όλο τον κόσμο. Η φήμη του εργασιακού μας περιβάλλοντος έχει οδηγήσει αρκετά παιδιά, Ελληνόπουλα που δούλευαν στο εξωτερικό, να γυρίσουν και να δουλεύουν εδώ και αντί για brain drain να έχουμε brain gain».

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στον χώρο παραγωγής της μονάδας, η οποία λειτουργεί από το 1975, παράγει φάρμακα που εξάγονται σε 80 χώρες ανά τον κόσμο και αποτελεί σημαντικό κόμβο στο ευρωπαϊκό δίκτυο της επιχείρησης. Η Boehringer Ingelheim έχει σταθερή παρουσία στην Ελλάδα από το 1966, ενώ σήμερα απασχολεί περισσότερους από 550 εργαζόμενους στις εγχώριες δραστηριότητές της.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Κορωπίου, Δημήτριος Κιούσης.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στην ομιλία του:

«Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,

Είχα ετοιμάσει κάποιες σκέψεις αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους, παίρνοντας έμπνευση από τις πολύ ωραίες και ουσιαστικές τοποθετήσεις οι οποίες προηγήθηκαν. Είμαι σήμερα εδώ -όπως είχα δεσμευτεί να κάνω- για να αναγνωρίσω την πολύ σημαντική προσπάθεια μιας εταιρείας η οποία εξάγει το 40% των συνολικών φαρμάκων που εξάγονται από τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, είστε η μόνη ξένη φαρμακευτική εταιρεία -από αυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα- η οποία έχει επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το αναγνωρίσω και να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη την οποία διαχρονικά δείχνετε στην Ελλάδα, επενδύοντας σημαντικούς πόρους στην επιχείρηση. Και φτάνοντας στο σημείο να έχετε ένα εργοστάσιο το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πριν, το οποίο πραγματικά είναι υποδειγματικό, καινοτόμο και πιστεύω από τα καλύτερα στο είδος του στον κόσμο.

Νομίζω ότι γι΄αυτό και εσείς και, κυρίως, οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας έχετε κάθε λόγο να είστε εξαιρετικά υπερήφανοι. Και πετύχατε πράγματι να πάρετε την άδεια του FDA έτσι ώστε να εξάγετε πια και στις Ηνωμένες Πολιτείες -τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου- ένα καινοτόμο αντιδιαβητικό φάρμακο, το οποίο προσφέρει ανακούφιση σε ασθενείς με διαβήτη, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις που χρειάζονται το φάρμακο αυτό. Και θέλω να επισημάνω το αυτονόητο: ότι όταν μια επιχείρηση -διεθνής, πολυεθνική- αποφασίζει να επενδύσει στην Ελλάδα, το κάνει έχοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι αφενός η φιλικότητα μιας χώρας προς τις ξένες επενδύσεις, πόσο εύκολο είναι να δρομολογηθεί μια επένδυση, ποια είναι τα οικονομικά κίνητρα τα οποία η χώρα μπορεί να δίνει έτσι ώστε να καταστεί ελκυστική έναντι άλλων προορισμών.

Όμως, πιστεύω, τελικά, ότι ο πιο σημαντικός λόγος για να επενδύσει μια ξένη επιχείρηση στην πατρίδα μας δεν είναι ούτε το κανονιστικό περιβάλλον, ούτε η φορολογία, ούτε η περιορισμένη γραφειοκρατία. Είναι οι άνθρωποι. Είστε εσείς, άνθρωποι εξαιρετικά καταρτισμένοι. «Προϊόντα» οι πιο πολλοί -υποθέτω- των ελληνικών πανεπιστημίων, των ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων, οι οποίοι βρίσκετε γόνιμη και ουσιαστική απασχόληση με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης σε μια εταιρεία η οποία σας εμπιστεύεται και την οποία εμπιστεύεστε. Και θεωρώ πάρα πολύ ενθαρρυντικό, τολμώ να πω πολύ αισιόδοξο, το μήνυμα το οποίο μας έδωσαν σήμερα η Γιανναλένα και η Κατερίνα. Δύο εξαιρετικά καταρτισμένες ελληνίδες οι οποίες έφυγαν από την πατρίδα μας τα χρόνια της κρίσης αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, γιατί πολύ απλά η χώρα μας εκείνες τις εποχές, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας, δεν μπορούσε πολύ απλά να προσφέρει επαρκείς επαγγελματικές ευκαιρίες στα πολύ καλά καταρτισμένα νέα Ελληνόπουλα τα οποία τελείωναν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Αυτό αλλάζει και είμαστε πολύ περήφανοι ως κυβέρνηση που έχουμε καταφέρει πια να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αντιστροφής του brain drain και να το κάνουμε brain gain. Οι ιστορίες σας δεν είναι μοναδικές. Όσο συζητώ με μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες, οι οποίες ανοίγουν καινούργιες θέσεις απασχόλησης, ειδικά θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο μου μεταφέρουν πολλές ιστορίες νέων παιδιών που αποφασίζουν να κάνουν το βήμα της επιστροφής στην πατρίδα. Το κάνουν και διότι βρίσκουν εδώ στην Ελλάδα, πια, μια επαγγελματική ενασχόληση αντάξια των προσόντων τους. Το κάνουν πιστεύω κιόλας γιατί έχουν εμπιστοσύνη, πια, στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Δεν είναι εύκολη -το ξέρετε καλά- η απόφαση να πάρει κανείς την οικογένειά του και να γυρίσει στην πατρίδα -όπως δεν είναι εύκολη να φύγει κανείς από την πατρίδα, όταν πήρατε αυτήν την απόφαση. Και θα την παίρνατε μόνο αν υπήρχε μια συνολική αισιοδοξία, όχι μόνο για τις προοπτικές της επιχείρησης αλλά και για τις προοπτικές της χώρας.

Εξάλλου και η επιχείρηση θα εξακολουθεί να επενδύει περισσότερους πόρους εδώ στην Ελλάδα αν και αυτή αισθάνεται ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Οι επενδύσεις -όπως αυτές που είδαμε, σήμερα, εδώ- είναι επενδύσεις που κινούνται στην κατεύθυνση που θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Επενδύσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας. Επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όπως ξέρετε, αποτελούσε πάγια πολιτική της κυβέρνησής μας να στηρίξουμε αυτές τις επενδύσεις που αφορούν συνολικά τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα μας. Τη μία ξένη επιχείρηση η οποία επενδύει στην πατρίδα μας -αν και θα ήταν άδικο να το πούμε αυτό διότι και άλλες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη η Pfizer έχει επενδύσει όχι σε παραγωγή, αλλά σε κέντρο καινοτομίας στην πατρίδα μας, στη Θεσσαλονίκη, πολύ πρόσφατα είχα την ευκαιρία να το επισκεφτώ και αυτό ένα κέντρο με θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας- αφορά, όμως, και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία η οποία εκμεταλλεύεται ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο έχουμε θεσπίσει, τον συμψηφισμό του προβληματικού clawback, για όλη τη φαρμακοβιομηχανία με νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Ένα πολύ επιτυχημένο μέτρο το οποίο, μάλιστα, θα το διευρύνουμε προσθέτοντας ακόμα 250 εκατομμύρια στον συνολικό προϋπολογισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προσβλέποντας με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας να καταστεί κέντρο ποιοτικών επενδύσεων στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και της διαδικασίας παραγωγής καινοτόμων νέων σκευασμάτων. Και, πράγματι, στον τομέα της Υγείας έχουμε ακόμα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις να κάνουμε. Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα Νομοσχέδιο το οποίο εξορθολογίζει τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά, ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας, να κάνουμε αυτό για το οποίο μίλησε και ο κ. Πρόεδρος: να μπορούμε να αγοράζουμε πάντα και να προσφέρουμε στους ασθενείς μας, στους Έλληνες ασφαλισμένους, το κατάλληλο φάρμακο στην κατάλληλη τιμή. Η επιστήμη κάνει θαύματα πια. Και βρισκόμαστε πια μπροστά σε μια επανάσταση στον τομέα των Επιστημών Υγείας, που θα μας επιτρέπουν ολοένα και περισσότερο να έχουμε πιο προσωποποιημένες θεραπείες για τους ασθενείς μας.

Ταυτόχρονα, θαύματα πρέπει να κάνουμε και εμείς στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια πριν ο ασθενής ασθενήσει, πριν φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από ένα διαβητικό φάρμακο. Πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε συμπεριφορές, τρόπο ζωής, διατροφή, άθληση, έτσι ώστε να επενδύσουμε ουσιαστικά στην πρόληψη για να μπορέσουμε να μειώσουμε την ανάγκη να επενδύουμε στη συνέχεια στη θεραπεία. Κατά συνέπεια, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει -πιστεύω και θέλω να ελπίζω- το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της τρομακτικής περιπέτειας που λέγεται Covid-19, τα μάτια μας στρέφονται στο μέλλον μετά τον Covid. Και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ είναι ακριβώς αυτό το μέλλον: παραγωγικές επενδύσεις σε ποιότητα, σε καινοτομία, με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ακριβώς τέτοιες επενδύσεις. Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή ήρθε στα πράγματα είχαμε δεσμευτεί ότι θα στηρίξουμε όχι μόνο τον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και τον κόσμο της εργασίας. Το κάναμε πράξη με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης -κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι αφορά πολλούς από εσάς- το κάναμε πράξη με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών έτσι ώστε να μειώσουμε συνολικά τη φορολόγηση στην εργασία. Για να μπορέσουμε, ακριβώς, να ενθαρρύνουμε εργοδότες να κάνουν περισσότερες προσλήψεις και να προσφέρουν τελικά και καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους.

Και αυτό το οποίο βλέπω εδώ είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο συναντάμε πια σε ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα πραγματικό νοιάξιμο της εταιρείας για τους εργαζόμενους και εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι μέρος μιας μεγάλης κοινής προσπάθειας από την οποία τελικά όλη η εταιρεία -μέτοχοι, εργαζόμενοι, η κοινωνία μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης- θα είναι, τελικά, όλοι ωφελημένοι. Θέλω και πάλι, λοιπόν, να σας συγχαρώ. Να συγχαρώ την εταιρεία που θα επενδύσει ακόμα 100 εκατομμύρια, 99,9 -όπως μας το είπατε- εκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία και θα δημιουργήσει ακόμα αρκετές θέσεις εργασίας. Αλλά πρωτίστως να συγχαρώ τους εργαζόμενους. Διότι, όσο πιο προχωρημένα είναι τα συστήματα παραγωγής τα οποία είδα, τόσο πιο εξειδικευμένο προσωπικό θα χρειάζονται για να λειτουργήσουν.

Και βλέπετε ότι αυτό το οποίο κάποιοι μπορεί να ισχυρίζονται, ότι πια η αυτοματοποίηση θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό που θα καταστρέφει θέσεις εργασίας, στην πράξη δεν ισχύει. Απλά θα χρειάζονται πιο εξειδικευμένα στελέχη για να μπορούν να λειτουργούν πιο εξειδικευμένα, «έξυπνα» συστήματα παραγωγής, όπως αυτά τα οποία έχετε εγκαταστήσει εδώ στην εταιρεία σας. Εύχομαι, λοιπόν, κάθε επιτυχία και εις ανώτερα στην εταιρεία. Και μακάρι και άλλες ξένες επιχειρήσεις να αντιγράψουν το παράδειγμά σας και να έρθουν να επενδύσουν εδώ, στην πατρίδα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους».

