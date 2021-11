Πολιτική

Μαξίμου για Εκκλησία: Στον ΣΥΡΙΖΑ ψεύδονται ασύστολα

Το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ, «μικροκομματική προσπάθεια για να κερδοσκοπήσει πολιτικά πάνω στην πανδημία». Η απάντηση της Κουμουνδούρου.

Σε ανακοίνωση του σχετικά με την αντιπαράθεση που ξέσπασε για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορονοϊού, με επίκεντρο την Εκκλησία, το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει ότι «στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να ψεύδονται ασύστολα, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση επιδιώκει την ευρύτερη συνεννόηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό κάνει και με την Εκκλησία από την πρώτη στιγμή, το ίδιο έγινε και τώρα.

Ύστερα από συνεννόηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού με την Ιεραρχία της Εκκλησίας, εκδόθηκε η χθεσινή εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για τα μέτρα που θα ισχύουν στους ναούς. Ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας αντιμετωπίστηκε με συνεννόηση και κατανόηση κι όχι με μέτρα επιβολής όπως ζητούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση «αυτή είναι η αλήθεια και όποιος την αμφισβητεί δεν έχει παρά να απευθυνθεί και στην Εκκλησία. Είναι βέβαιο ότι θα την επιβεβαιώσει.

Το μόνο που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά είναι η μικροκομματική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κερδοσκοπήσει πολιτικά πάνω στην πανδημία».

ΣΥΡΙΖΑ: Παρά τις διαρροές οι πολίτες κατανοούν πως η Εκκλησία με υπευθυνότητα έκανε το αυτονόητο

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται έστω και τώρα να αναγνωρίσει την πραγματικότητα και συνεχίζει τον αυτοεξευτελισμό», υπογραμμίζει σε σημερινή του ανακοίνωση για τα μέτρα στους χώρους λατρείας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Λες και δεν άκουσαν οι πολίτες τον κ. Μητσοτάκη όχι μόνο να αρνείται αλλά να ειρωνεύεται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για επίδειξη τεστ από τους ανεμβολίαστους και στις εκκλησίες. Προσπαθούν να πείσουν με διαρροές ότι μετά από δική τους πρωτοβουλία υπήρξε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για σύσταση προς τους ανεμβολίαστους», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση και επισημαίνει:

«Ο εκπρόσωπος, όμως, της Ιεράς Συνόδου ξεκαθάρισε στον Σκάι ότι η επικοινωνία έγινε μετά την ειλημμένη απόφαση της Ιεράς Συνόδου και ότι "παρότι η κυβέρνηση επέτρεψε να εισέρχονται σε όλους τους χώρους λατρείας, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία χωρίς να υποδεικνύουν εμβολιασμό ή εργαστηριακό έλεγχο, εμείς προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και είπαμε να κάνουν τον διαγνωστικό έλεγχο γιατί επιβάλλεται για όλους μας"».

«Όσες γελοίες διαρροές και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, όλοι οι πολίτες κατανοούν πως η Εκκλησία με υπευθυνότητα έκανε το αυτονόητο σε αντίθεση με τον ίδιον που, αντί για κρούσματα, μετράει ψήφους», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Το ερώτημα όμως παραμένει: Κύριε Μητσοτάκη, ναι ή όχι στην είσοδο ανεμβολίαστων πολιτών μόνο με τεστ και στις εκκλησίες;».

