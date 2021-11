Κοινωνία

Μήνυση για συκοφαντία στην εκπαιδευτικό που κατήγγειλε βιασμό από προϊστάμενο της

Ο καταγγελλόμενος όχι μόνο αρνείται όσα του αποδίδονται, αλλά καταθέτει μήνυση και αγωγή αποζημιώσεως.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως Θεσσαλίας, τον οποίο εκπαιδευτικός κατήγγειλε για βιασμό.

Όχι μόνο αρνείται την οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά εις βάρος της καταγγελλούσης, αλλά αντί εγγράφων εξηγήσεων έδωσε εντολή στον δικηγόρο Αλέξη Κούγια να καταθέσει μήνυση και αγωγή αποζημιώσεως για προσβολή προσωπικότητος τόσο εις βάρος της καταγγελλούσης, αλλά και εις βάρος οιουδήποτε τον συκοφάντησε.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με την υπόθεση, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, έδωσε εντολή για τη διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια:

«Στον επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου κο Αλέξιο Κούγια ανέθεσε την υπεράσπισή του ο ακραία συκοφαντούμενος τις τελευταίες ώρες προϊστάμενος της περιφερειακής διευθύνσεως εκπαιδεύσεως Θεσσαλίας, εις βάρος του οποίου, με πρωτοβουλία δικηγόρου της Λαρίσης, δημοσιοποιήθηκε παρανόμως το περιεχόμενο μηνύσεως 44χρονης εκπαιδευτικού, η οποία με πρωτοφανή για το αδίκημα καθυστέρηση πολλών ημερών τον κατήγγειλε ότι δήθεν κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού νυκτερινού περιπάτου μιας παντρεμένης συζύγου με τον προϊστάμενό της σε ερημική περιοχή, ο κύριος τον οποίον καταγγέλλει την βίασε και έκτοτε αυτή απέχει των υπηρεσιακών καθηκόντων της, γιατί τελεί, όπως ισχυρίζεται, υπό ψυχολογική υποστήριξη.

Ο κ. Ι.Δ. όχι μόνο αρνείται την οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά εις βάρος της καταγγελλούσης, αλλά αντί εγγράφων εξηγήσεων έδωσε εντολή στον κ. Κούγια και τους συνεργάτες του γραφείου μας να καταθέσουμε μήνυση και αγωγή αποζημιώσεως για προσβολή προσωπικότητος τόσο εις βάρος της καταγγελλούσης, αλλά και εις βάρος οιουδήποτε τον συκοφάντησε, δημοσιοποιώντας εντελώς παράνομα το περιεχόμενο της ψευδούς και συκοφαντικής μηνύσεως, για την τύχη της οποίας αρμόδιοι να αποφανθούν είναι μόνο ο Εισαγγελέας που θα τη μελετήσει και οι Δικαστές που θα την κρίνουν, αφού όμως προηγουμένως λάβουν γνώση όλων των παραμέτρων της υποθέσεως και ειδικά της σκοπιμότητος που εξυπηρετεί τόσο η υποβολή της μηνύσεως, όσο και κυρίως η δημοσιοποίησή της, ενώ αυτή απαγορεύεται, αφού η υπόθεση βρίσκεται στην προανάκριση και αυτή τη στιγμή διερευνάται η βασιμότητά της.

Στον κ. Κούγια δόθηκε εντολή επίσης όπως συντάξει μήνυση, αγωγή αποζημιώσεως για προσβολή προσωπικότητος και πειθαρχική αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Λαρίσης εις βάρος του δικηγόρου της καταγγελλούσης, ο οποίος κατά παράβαση του πειθαρχικού κώδικα δικηγόρων και του νομικά κατοχυρωμένου πλέον τεκμηρίου αθωότητας, όχι μόνο δημοσιοποίησε το περιεχόμενο της μηνύσεως, διότι επίσης διέπραξε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως του κ. προϊσταμένου της καταγγελλούσης, αλλά προέβη και σε προσωπικές δηλώσεις κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας και των όσων προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ο κος Κούγιας μόλις λάβει αντίγραφα της δικογραφίας και μετά την κατάθεση των εγγράφων εξηγήσεων του κου κατηγορουμένου εφόσον, το επιτρέψει ο εντολέας μας – καταγγελλόμενος με νέο δελτίο τύπου θα δημοσιοποιήσει κατ’ εντολήν του κατηγορουμένου τις πραγματικές αιτίες, για τις οποίες υπεβλήθη αυτή η ψευδής και συκοφαντική μήνυση, αλλά και γιατί κυρίως με ακραίο τρόπο δημοσιοποιήθηκε ενώ ακόμη η διερεύνησή της βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχει ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη.»

