Σύγχυση Θηλών: Τι είναι, πότε παρουσιάζεται και πώς να αποφευχθεί!

Γράφει η Ομάδα Μητρικού θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.

Η σύγχυση θηλών παρατηρείται στα βρέφη που θηλάζουν ενώ παράλληλα σιτίζονται με μπιμπερό ή παίρνουν πιπίλα. Πάμε να δούμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε!

Αυτό συμβαίνει διότι τα βρέφη που θηλάζουν καλούνται να εκπαιδευτούν σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σίτισης από αυτόν που επιβάλει η σίτιση με μπιμπερό. Η σωστή προσκόλληση στο μαστό πραγματοποιείται όταν το βρέφος κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στο στόμα με στόχο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερη περιοχή από την θηλαία άλω (την σκούρα περιοχή) του μαστού. Επίσης, πρέπει να καταβάλει προσπάθεια μέσω της θηλαστικής κίνησης που πραγματοποιεί, αφού το μητρικό γάλα δεν ρέει αμέσως, αλλά μετά από μερικά λεπτά.

Αντίθετα, το μπιμπερό προσφέρει στο βρέφος γρήγορη και εύκολη ροή γάλακτος, ενώ δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλο άνοιγμα στο στόμα. Παράλληλα, η χρήση της πιπίλας μπορεί να επιφέρει σύγχυση θηλών καθώς και σ’ αυτή την περίπτωση το βρέφος εκπαιδεύεται σε μία διαφορετική θηλαστική κίνηση από αυτή που ασκεί στο μαστό ενώ θηλάζει. Ακόμη, σύγχυση θηλών μπορεί να προκληθεί και από την χρήση των θηλών σιλικόνης σε περιπτώσεις επίπεδων ή εισέχουσων θηλών.

Η σύγχυση θηλών παρουσιάζεται συνήθως στα βρέφη που δοκιμάζουν μπιμπερό και πιπίλα κατά την διάρκεια της 4ης και 6ης εβδομάδας ζωής.

Τα σημάδια της σύγχυσης θηλών σε ένα βρέφος παρουσιάζονται συνήθως με:

Άρνηση του βρέφους για θηλασμό. Το βρέφος γίνεται ανυπόμονο και περιμένει την γρήγορη και εύκολη ροή γάλακτος από το μαστό.

Ερεθισμένες ή τραυματισμένες θηλές στο μαστό από την κακή προσκόλληση.

Μειωμένη παραγωγή μητρικού γάλακτος, καθώς προοδευτικά αυξάνεται η ζήτηση με μπιμπερό και μειώνονται οι θηλασμοί. Υπερφόρτωση μαστών. Οι μαστοί δεν αποσυμφορούνται επαρκώς λόγω της λανθασμένης προσκόλλησης του νεογνού.

Τέλος, οι μητέρες αποθαρρύνονται όταν τα βρέφη απορρίπτουν τον μητρικό θηλασμό και αυτό συνηγορεί στη συνέχιση της σίτισης με μπιμπερό. Οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της σύγχυσης θηλών έγκειται στην πρόληψη και στην αποφυγή της σίτισης με μπιμπερό, της χορήγησης πιπίλας καθώς και της χρήσης θηλών σιλικόνης.

Σε περιπτώσεις ανάγκης χορήγησης μητρικού γάλακτος ή υποκατάστατου μητρικού γάλακτος μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι σίτισης:

Σε περιπτώσεις επίπεδων ή εισέχουσων θηλών η χρήση θηλών σιλικονής θα πρέπει να εφαρμόζεται ως τελευταία λύση ανάγκης, καθώς και η χρήση πιπίλας θα πρέπει να αποφεύγεται.

Επίσης, συστήνεται η διατήρηση της επικοινωνίας μετά την έξοδο για την παρακολούθηση της πορείας του μητρικού θηλασμού αλλά και για την επίλυση αποριών και προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

