Χάπι κατά του κορονοϊού: Ελληνίδα διευθύντρια της Merck στον ΑΝΤ1 απαντά σε όλα τα ερωτήματα

Η Ελληνίδα κλινική διευθύντρια της φαρμακευτικής εταιρείας που ανακάλυψε το πρώτο χάπι κατά του κορονοϊού στο δελτίο του ΑΝΤ1, απαντά σε όλα τα ερωτήματα.

Για το χάπι κατά του κορονοϊού μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου η Ζωή Αλεξοπούλου, κλινική διευθύντρια της εταιρείας Merck.

Όπως εξήγησε η Δρ Αλεξοπούλου, παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών «50% μείωση στη θνησιμότητα και τη νοσηλεία των ασθενών», με τα αποτέλεσμα να είναι τόσο εντυπωσιακά που επισπεύτηκε η έγκριση του φαρμάκου.

«Δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο του εμβολίου, που θα παραμένει η βασική ασπίδα μας έναντι του κορονοϊού», επεσήμανε και εξήγησε πως το φάρμακο για να έχει αποτελέσματα, θα πρέπει να ληφθεί «εντός πέντε 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων» και ότι δεν είναι αποτελεσματικό για εκείνους που έχουν νοσήσει βαριά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, παραδέχθηκε πως το χάπι ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ερευνών για χάπι κατά της γρίπης. «Είναι σημαντικό το ότι το χάπι λαμβάνεται από το στόμα», είπε και πρόσθεσε ότι στόχος των μελετών είναι να εξελιχθεί το χάπι, ώστε να το λαμβάνουν άτομα στο οποίων το οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει ασθενής με κορονοϊό.

Το χάπι εγκρίθηκε και θα κυκλοφορήσει στη Μεγάλη Βρετανία τις επόμενες εβδομάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα αναμένεται και η έγκρισή του από τον ευρωπαϊκό ΕΜΑ.

Ως προς την ποσότητα παραγωγής η Ελληνίδα επιστήμονας εξήγησε πως η MSD έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή του και υπολογίζεται η παραγωγή 10 εκατομμυρίων δόσεων μέσα στο 2021 και 20 εκατομμυρίων δόσεων μέσα στο 2022.

Αναφορικά, τέλος, με την τιμή του φαρμάκου, η Δρ Αλεξοπούλου είπε πως πολιτικής της εταιρείας είναι η κλιμακωτή τιμολόγηση ανάλογα με το ΑΕΠ κάθε κράτους, οι χώρες δηλαδή με υψηλό ΑΕΠ θα το αγοράζουν ακριβότερα και οι χώρες με χαμηλό ΑΕΠ φθηνότερα.

