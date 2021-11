Παράξενα

Μαδρίτη: καμήλες το “έσκασαν” από τσίρκο

Βόλτα έκαναν στους δρόμους της Μαδρίτης 8 καμήλες και ένα λάμα, τα οποία είχαν δραπετεύσει από ένα τσίρκο, με τους ιθύνοντές του να καταγγέλλουν σαμποτάζ.

Η ισπανική αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει νωρίς σήμερα το πρωί για να διακόψει τη βόλτα που έκαναν στους δρόμους της Μαδρίτης 8 καμήλες και ένα λάμα, τα οποία είχαν δραπετεύσει από ένα τσίρκο, με τους ιθύνοντές του να καταγγέλλουν σαμποτάζ και να κατηγορούν γι' αυτό οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων.

Η αστυνομία, που ανήρτησε στο Twitter φωτογραφίες των ζώων, ανέφερε πως τα ζώα εντοπίστηκαν γύρω στις 05.00 το πρωί, ενώ περιδιάβαιναν νωχελικά τους δρόμους της συνοικίας Καραμπαντσέλ, στα νότια προάστια της ισπανικής πρωτεύουσας.

Τα συνόδευσαν με ασφάλεια στο τσίρκο Quiros, σε κοντινή απόσταση, στο οποίο ανήκουν. «Με τη βοήθεια του Θεού, δεν έγινε τίποτα», είπε περιχαρής μία εκ των υπευθύνων του τσίρκου, η Μάτι Μουνιόζ, σε μια δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για σαμποτάζ από αυτές τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων, που έρχονται να διαδηλώσουν κάθε χρόνο», κατήγγειλε, υποστηρίζοντας πως η ηλεκτρική περίφραξη είχε παραβιαστεί προκειμένου τα ζώα να μπορέσουν να βγουν. Το τσίρκο κατέθεσε μήνυση και μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

