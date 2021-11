Αθλητικά

Ο Κολοσσός... εκτέλεσε την ΑΕΚ στην έδρα της

Ο Κολοσσός υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη στο σπίτι της...

Ο Κολοσσός «απέδρασε» νικηφόρα από το κλειστό των Άνω Λιοσίων, σημειώνοντας το δεύτερο εφετινό «διπλό» του στην Α1 Ανδρών/Basket League και υποχρεώνοντας την ΑΕΚ στην πρώτη ήττα στο «σπίτι» της. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 85-82 της Ένωσης, για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ τους και παραμένοντας στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, οι «κιτρινόμαυροι» είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 3-3.

Το ρεσιτάλ του Κολοσσού από τα 6.75 ((15/29 τρίποντα), αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για την ομάδα του Ηλία Καντζούρη, η οποία σήκωσε από την πρώτη περίοδο κεφάλι στο σκορ (16-26 στο 10΄), άντεξε στην αντίδραση της ΑΕΚ και στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης φρόντισε να «καθαρίσει» το «διπλό».

Συγκεκριμένα, με το σκορ ισόπαλο στο 80-80, ο Ποτ ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντο του στον αγώνα, η άμυνα κράτησε την Ένωση μακριά από το καλάθι του Κολοσσού και στα 56΄΄ ο Ουίλιαμς χάρισε στους «θαλασσί» μαξιλαράκι ασφαλείας με λέι απ (80-85).

Οι «κιτρινόμαυροι» το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 82-85 με καλάθι του Παππά στα 13΄΄, ο οποίος διαμόρφωσε και το τελικό σκορ, καθώς το τρίποντο της ισοφάρισης από τον Φιλιππάκο στην εκπνοή βρήκε σίδερο...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ποτ με 16 πόντους, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Μομίροβ και Ουίλιαμς. Στους 28 πόντους σταμάτησε το κοντέρ του Ανγκόλα από την ΑΕΚ, που δεν ήταν αρκετοί για την ανατροπή...

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 38-39, 63-61, 82-85

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης - Συμεωνίδης - Κωνσταντινόπουλος.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 11 (2), Φλιώνης, Ανγκόλα 28 (4), Γκρίφιν, Χάμερ 16 (2), Πετρόπουλος, Φιλιππάκος 8 (1), Παππάς 13 (3), Μαυροειδής 2, Βαουλέτ 4.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροβ 14 (4), Ουίλιαμς 14 (4), Τιλί 12 (2), Σλαφτσάκης 3, Ποτ 16 (2), Ξανθόπουλος 4 (1), Μαργαρίτης 9 (2), Μπιλλής, Φλόιντ 5), Χατζηδάκης 8.

