Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Αναστασίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βασίλης Αναστασίου.

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Αναστασίου.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος τον αποχαιρέτισε με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

“Ακόμα ένα θλιβερό νέο… Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος φίλος Βασίλης Αναστασίου, ηθοποιός και σκηνοθέτης, που συνταυτιστήκαμε στην Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου μιας κι ήταν σε χρονιά κάτω από μένα….Ένας ευαίσθητος, πολυδιαβασμένος θεατράνθρωπος. Το σώμα του δωρήθηκε στην επιστήμη με δική του απόφαση… Καλό σου ταξίδι φίλε μου…”.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στο Βόλο: Συγγενής της κατέσφαξε την αγνοούμενη (εικόνες)

Ταινία “Καλάβρυτα 1943”: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις (βίντεο)

Πέθανε η “Φτερού”, Ανδρέας Νομικός