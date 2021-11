Αθλητικά

Άρης: Σπουδαίο διπλό στην Πάτρα

Το πρώτο διπλό του επί του Προμηθέα Πατρών πέτυχε για τη φετινή σεζόν ο Άρης.

Ο Άρης πέρασε... αέρας από το «Δ. Τόφαλος», σημειώνοντας το πρώτο του «διπλό» στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 82-62 του Προμηθέα Πατρών, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, βελτιώνοντας σε 2-4 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στη δεύτερη ήττα τους και πρώτη στο «σπίτι» τους, εν αναμονή της πρόσληψης του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Έλληνας προπονητής, μάλιστα, ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά τις προσπάθειες της νέας ομάδας του.

Ο Άρης «κλείδωσε» με την εξαιρετική άμυνά του σε δεύτερη και τρίτη περίοδο τους Αχαιούς, περιορίζοντας τους στους 22 πόντους σε αυτό το διάστημα και εξασφαλίζοντας μία διψήφια διαφορά 11 πόντων στο 30΄ (42-53), την οποία όχι μόνο διεύρυνε στον... επίλογο του αγώνα, αλλά τη διεύρυνε σταματώντας στο +20 (62-82).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «χτυπημένος» από απουσίες Άρης ταξίδεψε στην Πάτρα με δέκα παίκτες στο rotation, ενώ στο 32΄ έχασε με τραυματισμό και τον Ολιβιέ Χάνλαν.

Πολυτιμότερος παίκτης για τον Άρη ήταν ο Τζέιμς Κέλι με 18 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Άντονι Κάουαν με 20 πόντους. Ο Ολιβιέ Χάνλαν πρόσθεσε 17 πριν αποχωρήσει από το παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 30-36, 42-53, 62-82

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ., Θεονάς, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντούβας): Ρέι, Γκραντ 5, Γκάντι 4, Ρογκαβόπουλος 2, Μάιλς 8 (1), Σβαρτς, Χαντ 16, Αγραβάνης 13, Γκίκας 3 (1), Γιαννόπουλος 8 (2), Μπαζίνας, Τανούλης 3 (1).

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Κόβαν 20 (3), Λόκετ 11, Ουίλιαμς 7 (1), Χάνλαν 17 (3), Κέλι 18 (1), Τζουιστον, Καμάρας, Πετανίδης, Νετζήπογλου 9, Κώττας.

