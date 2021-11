Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: “Φωτιές” για πτώση της κυβέρνησης Ζάεφ

Τι υποστηρίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης για σχηματισμό συνασπισμού και απώλεια της δεδηλωμένης της παρούσας Κυβέρνησης. Τα αντιφατικά μηνύματα και το έντονο παρασκήνιο.

Νέες "φωτιές", στο ήδη εύθραυστο πολιτικό σκηνικό της Βόρειας Μακεδονίας ανάβει η ανακοίνωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι εξασφάλισαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πως η κυβέρνηση του υπό παραίτηση πρωθυπουργού, Ζόραν Ζάεφ απώλεσε πλέον την "δεδηλωμένη".

Ο αρχηγός του δεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος,VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου χθες το μεσημέρι, δήλωσε ότι το κόμμα του, μαζί με το κόμμα "Levica" (Αριστερά) και τα αλβανικά κόμματα "Συμμαχία για τους Αλβανούς-Εναλλακτική" και "BESA" εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία 61 βουλευτών, η οποία, όπως είπε, «εγγυάται πως αυτή η κυβέρνηση, υπό το κόμμα του Ζάεφ ανήκει πλέον στο παρελθόν».

Έδειξε αρκετές φορές τη λίστα με τις ιδιόχειρες υπογραφές 61 βουλευτών, εκ των 120 που αριθμεί το σύνολο της Βουλής.

Η δημιουργία νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατέστη δυνατή με την, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αποχώρηση από την κυβέρνηση του μικρού αλβανικού κόμματος "BESA", το οποίο έχει τρεις βουλευτές (μέχρι σήμερα το κόμμα αυτό έχει τέσσερις βουλευτές, όμως η δύναμή του αναμένεται να μειωθεί κατά μία έδρα, καθώς ο αρχηγός του κόμματος αυτού και βουλευτής, Μπιλάλ Κασάμι εξελέγη στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές δήμαρχος του Τετόβου και τη θέσή του στη Βουλή θα καταλάβει βουλευτής από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Ζόραν Ζάεφ, ως πρώτος επιλαχών.

Αφορμή για την αποχώρηση του "BESA" από τον κυβερνητικό συνασπισμό αποτέλεσε η απόφαση της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής της Βόρειας Μακεδονίας να αποδεχτεί ένσταση του συγκυβερνώντος και μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία, του DUI του Αλί Αχμέτι για επανάληψη των δημοτικών εκλογών στον μικρό δήμο Ζέλινο, που στην συντριπτική του πλειοψηφία του κατοικείται από Αλβανούς. Στον εν λόγω δήμο επικράτησε με πολύ μικρή διαφορά ο υποψήφιος του BESA έναντι του υποψηφίου του DUI και η επανάληψη των εκλογών δύναται να επιφέρει αλλαγή του αποτελέσματος.

Το BESA θεώρησε "πισώπλατη μαχαιριά" την ένσταση του DUI και ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Πάντως, την τελική απόφαση για την επανάληψη των δημοτικών εκλογών ή όχι στο Ζέλινο θα την λάβει το εκλογοδικείο της Βόρειας Μακεδονίας, στο οποίο έχει προσφύγει το BESA.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι το προσεχές διάστημα θα προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, εφόσον, όπως είπε δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και υπάρξουν εγγυήσεις για μία σταθερή κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημείωσε, η μόνη λύση για τη χώρα είναι η διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό.

«Την προσεχή περίοδο θα προσπαθήσω, επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσω να σχηματίσω νέα κυβέρνηση και αυτό θα συμβεί μόνο εάν είμαι σίγουρος ότι θα είναι μία κυβέρνηση με αξιοπιστία, μία κυβέρνηση με ισχυρούς θεσμούς οι οποίοι θα εγγυώνται τη σταθερότητα, την ενεργητικότητα και αποτελεσματικότητα στις μεταρρυθμίσεις και στις αλλαγές που θα ακολουθήσουν. Εάν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος που θα επιδιώξω και δεν διασφαλίσω τον σχηματισμό μίας τέτοιας κυβέρνησης, που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των κρίσεων και για τη μάχη κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος, που αποτελούν τα καίρια προβλήματα στη χώρα μας, τότε το μόνο που μας μένει ως μοναδική επιλογή είναι οι γρήγορες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ώστε ο λαός της Μακεδονίας να αποφασίσει για ένα νέο μέλλον» επισήμανε ο Μίτσκοσκι.

Πάντως, οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών στα Σκόπια είναι ότι δύσκολα, στην παρούσα φάση, ο Μίτσκοσκι θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα αλβανικά κόμματα που τάχθηκαν υπέρ της πτώσης της κυβέρνησης Ζάεφ δεν θα δεχόταν να συμμετάσχουν σε μία τέτοια κυβέρνηση υπό το VMRO, στην οποία θα συμμετέχει και το αντισυστημικό, λαϊκιστικό κόμμα Levica, το οποίο, εκτός των άλλων έχει και καθαρά αντιαλβανικό προφίλ. Το εθνικιστικό κόμμα Levica αμφισβητεί την ειρηνευτική συμφωνίας της Οχρίδας από το 2001, με την οποία δόθηκε τέλος στις πολύμηνες συγκρούσεις που είχαν ξεσπάσει τότε μεταξύ του «Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού» (UCK)- και των κυβερνητικών δυνάμεων της τότε ΠΓΔΜ, με την οποία οι Αλβανοί,που αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας, έλαβαν τα δικαιώματα που ζητούσαν. Όπως αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές στα Σκόπια, το πιθανότερο σενάριο, έτσι όπως εκδηλώνεται η πολιτική κατάσταση είναι η διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE δήλωσε ακόμη ότι τη Δευτέρα αναμένει την παραίτηση του Ζόραν Ζάεφ και της κυβέρνησής του και συμπλήρωσε πως εάν αυτό δεν συμβεί, το κόμμά του θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν μετά τη βαριά ήττα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) στις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής και τη δήλωση του Ζόραν Ζάεφ ότι θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός της χώρας. Στην περίπτωση εκλογών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 100 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους πρέπει να σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μέχρι τις εκλογές. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Ζόραν Ζάεφ, σε ανακοίνωσή του κατηγόρησε τον αρχηγό του αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι ότι ενδιαφέρεται μόνο για την εξουσία και δεν διαθέτει κανένα πολιτικό πρόγραμμα.

«Θα δούμε αυτές τις μέρες αν θα εκλεγεί μια νέα αντιδημοκρατική, αντι-ΝΑΤΟϊκή και αντιευρωπαϊκή κυβέρνηση, μία κυβέρνηση κατά των Πρεσπών και αν ο Μίτσκοσκι έχει ικανότητες και υπευθυνότητα. Το SDSM είναι στο πλευρό των πολιτών, στο πλευρό του εθνικού συμφέροντος και της προόδου της χώρας. Καλούμε όλες τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και όλους τους βουλευτές που είναι υπέρ του ευρωπαϊκού μέλλοντος της χώρας μας, της δικαιοσύνης και της οικονομικής προόδου να συνεργαστούν και να σταθούν υπεύθυνα στο πλευρό της δημοκρατικής επιλογής» σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση του SDSM.

Ο Αλί Αχμέτι, αρχηγός του αλβανικού κόμματος DUI ανέφερε, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι βρίσκεται σε επαφή με όλα τα κόμματα στη χώρα εκτός από αυτά που αντιτίθενται στις Συμφωνίες της Οχρίδας, των Πρεσπών, στη συμφωνία φιλίας Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας, καθώς και στο ευρωατλαντικό μέλλον της χώρας, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση.

Το όλο σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περαιτέρω από τις πληροφορίες που διακινεί μέρος των αλβανικών μέσων ενημέρωσης στη Βόρεια Μακεδονία, πως ένας από τους βουλευτές της αντιπολιτευόμενης "Συμμαχίας για τους Αλβανούς-Εναλλακτική" δεν συμφωνεί με τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε συμμαχία με το "αντιαλβανικό" κόμμα "Levica" και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να υποστηρίξει την πρόταση για πτώση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ.

