Ζόραν Ζάεφ: Παραίτηση του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική χώρα, μετά την πανωλεθρία του κυβερνώντος κόμματος στις δημοτικές εκλογές.

Συντριπτική ήττα υπέστη το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία που διεξήχθησαν την Κυριακή, καθώς έχασε με μεγάλη διαφορά τόσο στον δήμο των Σκοπίων, όσο και σε όλους τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Ζόραν Ζάεφ γνωστοποίησε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα του κόμματός του και παραιτείται από Πρωθυπουργός της χώρας και από αρχηγός του κόμματός του.

Ο Ζόραν Ζάεφ είναι Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας από τον Μάιο του 2017.

