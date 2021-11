Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μοϊντίνης: διασωληνωμένος στην ΜΕΘ έχασα 42 κιλά (εικόνες)

Σοκ προκαλεί με όσα λέει στον ΑΝΤ1 ο αθλητής του bodybuilding, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικά προβλήματα, λόγω της προσβολής του από τον κορονοϊό.

«Μετά από 3 ημέρες αγωγής στο σπίτι, το οξυγόνο μου πήγε στο 70. Πήγα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και με έβαλαν κατευθείαν στην Εντατική. Φοβήθηκα, δεν ήθελα να το κάνω», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο αθλητής του bodybuilding, Βασίλης Μοϊντίνης.

Όπως είπε ο Βασίλης Μοϊντίνης, έχασε 42 κιλά καθώς έμεινε διασωληνωμένος για περίπου δύο μήνες στην ΜΕΘ και από 102 κιλά βρέθηκε να ζυγίζει μόλις 60 κιλά.

Ωστόσο, αν και έχει αποσωληνωθεί εδώ και αρκετούς μήνες, όπως εξομολογήθηκε, «έχω ακόμη πρόβλημα στην κίνηση μου και στην αναπνοή μου, έχω ακόμη υπολείμματα στους πνεύμονες μου, αυτό είναι που σου αφήνει ο κορονοϊός όπως μου λέει η πνευμονολόγος μου».

Ο Βασίλης Μοϊντίνης σημείωσε πως «δεν πρόλαβα να εμβολιαστώ, καθώς είχα κάνει ένα χειρουργείο. Νόσησα στις 27 Μάϊου και είχα ραντεβού για το εμβόλιο στις 2 Ιουνίου. Πρέπει όλοι να κάνουμε το εμβόλιο».

Με αφορμή όσα είπε ο αθλητής, ο Καθ. Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, επεσήμανε «δεν μπορώ να σας περιγράψω τον «Γολγοθά» που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι για μήνες, ακόμη και να σχηματίσουν τον αριθμό σε ένα τηλέφωνο, να παρακολουθήσουν τηλεόραση, να μπορέσουν να αναπνέουν και να κινηθούν κανονικά. Υπάρχει ο φόβος να μην μπορέσεις να επανέλθεις ποτέ».

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε ότι «το 10% των ασθενών που βγαίνουν από τις ΜΕΘ παρακολουθούνται και μετά την έξοδο τους από τα νοσοκομεία, ακριβώς διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα».

