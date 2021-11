Πολιτική

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: Ενδεχόμενο για περιοριστικά μέτρα μόνο για ανεμβολίαστους

Απέκλεισε νέο lockdown ο Υπουργός Ανάπτυξης. Γιατί δεν επιβλήθηκαν rapid test και στα σούπερ μάρκετ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικά περιοριστικά μέτρα, αποκλειστικά όμως για ανεμβολίαστους, άφησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ για μια ακόμα φορά απέκλεισε το lockdown.

«Lockdown δε θα υπάρξει. Όχι επειδή αποκλείεται να βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις, δυστυχώς δεν αποκλείεται, με 35% των πολιτών ανεμβολίαστους. Ο λόγος που δε θα γίνει το lockdown είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να παραβιάσει συνταγματικές ελευθερίες των εμβολιασμένων, οι οποίοι δια της επιλογής τους να εμβολιαστούν, δεν κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τη ζωή τους. 'Αρα, δεν μπορείς να τους πεις ότι σε "κλείνω σπίτι"», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι το πρόβλημα με την πανδημία είναι ότι οι εμβολιασμένοι και κολλάνε και μπορούν να μεταδώσουν, όμως δεν πεθαίνουν, δεν πάνε σε εντατική και δεν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας σε αντίθεση με τους ανεμβολίαστους, που όπως είπε, αν κολλήσουν, 1 στους 10 μπορεί να πεθάνει.

«Τοπικά περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να υπάρξουν, όμως η γενική μας αρχή είναι ότι και αυτά θα αφορούν στους ανεμβολίαστους. Προσπαθούμε στο μέτρο του εφικτού τα οριζόντια μέτρα να μην επηρεάζουν πολύ τη ζωή των εμβολιασμένων», πρόσθεσε.

Πάντως, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι από τη μέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, ξαφνικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα «πήρε μπρος» και κλείνονται 20.000-30.000 ραντεβού την ημέρα.

Ερωτηθείς γιατί δεν επιβλήθηκαν rapid test και στα σούπερ μάρκετ, απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να αποκλείσει την πρόσβαση σε εκείνη τη μειοψηφία των πολιτών που όχι μόνο δεν κάνουν το εμβόλιο, αλλά δεν κάνουν ούτε τεστ. «Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους αφήσεις να πεθάνουν της πείνας», τόνισε.

Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στον τζίρο

Σε ό,τι αφορά στην εικόνα της αγοράς από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι κινήθηκε ικανοποιητικά, χωρίς προβλήματα και αξιόλογες μεταβολές στον τζίρο των επιχειρήσεων. «Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε από το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών τι συμβαίνει στην αγορά κάθε μέρα, από τις εισπράξεις του ΦΠΑ δηλαδή. Επίσης, είμαστε σε θέση να έχουμε επικοινωνία με πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων δεν είχε την επίπτωση που οι εκπρόσωποι των εμπόρων διαφήμιζαν τις προηγούμενες μέρες. Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στον τζίρο του Σαββάτου της 6ης Νοεμβρίου με το Σάββατο της 30ης Οκτωβρίου. Μάλιστα, με πελάτες που συνομίλησα χθες, μου έλεγαν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια με τα μέτρα, γιατί φοβούνταν», σχολίασε.

Απαντώντας στις αντιδράσεις των εμπόρων, δήλωσε ότι «σέβομαι αυτό που λένε οι έμποροι γιατί να επιβάλλονται πρόστιμα στους ίδιους λόγω πλημμελών ελέγχων, υπάρχει όμως κι ένας ισχυρός αντίλογος. Εάν πούμε ότι δεν έχουν καμία ευθύνη τα καταστήματα, κανένας δε θα κάνει έλεγχο. Αν κανένας δεν κάνει έλεγχο, ο βασικός στόχος που είναι ο έλεγχος της πανδημίας, δε θα επιτευχθεί».

Οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες έχουν πέσει

Σχετικά με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες έχουν πέσει κι αν αυτό συνεχιστεί, σύντομα θα υπάρξει μια ομαλοποίηση της αγοράς. Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, σημείωσε ότι «το σύνθημα της κυβέρνησης είναι κανείς δε θα μείνει μόνος του πίσω. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε δώσει στους περισσότερους τα περισσότερα».

Τέλος, δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, είπε ότι στο νέο ΕΣΠΑ «θα χρησιμοποιήσουμε χρήματα για να χορηγήσουμε δάνεια με κρατική εγγύηση».

