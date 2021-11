Οικονομία

Κορονοϊός - Κορκίδης: τα μέτρα θέλουν και οικονομικά αντίμετρα

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΕΣΑ για το νέο πλάισιο περιορισμών που έχουν τεθεί σε ισχύ και την ανάγκη για παράλληλη μέριμνα για τις επχιειρήσεις.

Σε ανακοίνωση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, που υπογράφει ο Πρόεδρος του, Βασίλης Κορκίδης, αναφέρονται τα εξής

«χειμερινό lockdown».Τα νέα αυστηρά μέτρα θα πρέπει αφενός να καλύψουν τις υγειονομικές ανάγκες περιορίζοντας το τέταρτο κύμα της πανδημίας και αφετέρου να μην δημιουργήσουν συνθήκες αναστάτωσης στους καταναλωτές, προστατεύοντας τους, ώστε να επισκέπτονται με ασφάλεια τις επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου. Παρά το γεγονός ότι στα οριζόντια και ας ελπίσουμε «αναμνηστικά μέτρα» δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εξαιρέσεις επαγγελματικών χώρων, πρέπει τουλάχιστον σε όσες δραστηριότητες επιβάλλεται η εφαρμογή τους, να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής εξοντωτικών προστίμων και η βιωσιμότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. "Το ΠΕΣΑ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον επιδημιολογικό χάρτη της Αττικής, καλεί τις επιχειρήσεις του εμπορίου και της εστίασης να τηρήσουν και πάλι όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να αποφύγει η αγορά, άλλο ένα καταστροφικό».





Σε κάθε περίπτωση επειδή τα «υγιεινομικά μέτρα» πρέπει να συνοδεύονται με «οικονομικά αντίμετρα» και επειδή δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια επιδοματικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που «υπολειτουργούν» θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον μέτρα στήριξης χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος. Ως εκ τούτου ο πρόεδρος του ΠΕΣ Αττικής Β. Κορκίδης, προτείνει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, για να τυγχάνουν όλοι της ίδιας αντιμετώπισης και να αποφύγουμε να εκδηλωθούν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, να ικανοποιήσει άμεσα τα εξής τρία αιτήματα:

Παράταση της αποπληρωμής των οφειλών της πανδημίας για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα και μόνο στις επιχειρήσεις που επιβλήθηκαν. Επέκταση του χρόνου αποπληρωμής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών για ένα εξάμηνο και έναρξη αποπληρωμής τους αντί την 1/1/22 την 1/7/22. Πάγωμα μηνιαίων καταβολών ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναστολή των δόσεων της διετούς άτοκης ενίσχυσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε όσους ισχύουν και για όσο διαρκούν τα μέτρα.

Στα παραπάνω μέτρα, εννοείται πως θα εξαιρούνται τα Σούπερ Μάρκετ και τα φαρμακεία.

Το ΠΕΣ Αττικής ως οφείλει ενημερώνει για το περιεχόμενο όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 5138 /2021), η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. Σύμφωνα με την ΚΥΑ για το λιανεμπόριο και την εστίαση ισχύουν τα εξής:

Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα:

πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, δηλαδή πιστοποιητικού εμβολιασμού προ 14 ημερών. πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, δηλαδή νόσησης προ 30 ημερών και κατά το τελευταίο εξάμηνο. αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, δηλαδή PCR προ 72 ωρών ή rapid test προ 48 ωρών. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9, δηλαδή αρνητικό self-test προ 24 ωρών.





Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες πρέπει να ζητούν την επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού και να προχωρούν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πελάτη.

Επίσης στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop), θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα:





1. Χρήση προστατευτικής μάσκας:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.





2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων δηλαδή ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.





3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις

εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.





4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων

λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου

αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.





5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό συγκεκριμένα τελικά στοιχεία.





Εντός των καταστημάτων, αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 2 φορές την εβδομάδα (PCR ή rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δικά τους έξοδα.





Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στον πελάτη πρόστιμο 3.000 ευρώ και στην επιχείρηση πρόστιμο 5.000 ευρώ και δυστυχώς αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες, που κανονικά θα έπρεπε να ισχύει, εφόσον είναι υπότροπη".