“Καλάβρυτα 1943”: ο σκηνοθέτης μιλά στον ΑΝΤ1 για τις αντιδράσεις

Πρεμιέρα στην Θεσσαλονίκη έκανε η ταινία, που έχει εγείρει πλήθος διαμαρτυριών και από επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Τι υποστηρίζει ο δημιουργός της. Τι λέει ο πρώην Δήμαρχος Καλαβρύτων στον ΑΝΤ1.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Παρά τις έντονες αντιδράσεις της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος για την σκηνή με τον «καλό Ναζί», η ταινία «Καλάβρυτα 1943» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έκανε πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη ταινία, η οποία προκάλεσε διαμαρτυρίες για το περιεχόμενό της, πριν καν αρχίσει η προβολή της στους κινηματογράφους, λόγω του περιεχομένου της, το οποίο Ενώσεις Καλαβρυτινών θεωρούν ως ιστορικά ανακριβές.

Στο κέντρο των αντιδράσεων βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι ένας Αυστριακός Ναζί στρατιώτης έσπασε την πόρτα του σχολείου της πόλης, για να σώσει τα αποκλεισμένα γυναικόπαιδα της περιοχής από το Ολοκαύτωμα του 1943. Οι δημιουργοί της ταινίας συμπεριέλαβαν στην ταινία τους, σκηνές που εμπνέονται από τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, προκαλώντας την αντίδραση της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Καλάβρυτα 1943», μίλησε για πρώτη φορά για τις αντιδράσεις, στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Όπως δήλωσε ο Νικόλας Δημητρόπουλος, «εμείς έχουμε πει ότι είναι μυθοπλασία η ταινία και σκοπός ήταν να δείξει τα φρικαλέα πράγματα που έχουν κάνει οι Ναζί στα Καλάβρυτα και στην Ελλάδα και το ποσό κακό έχει κάνει ο φασισμός γενικότερα».

Ο πρώην Δήμαρχος Καλαβρύτων, Τάκης Νικολάου, εκ των επιζώντων του Ολοκαυτώματος, που ήταν μέσα στο σχολείο, μιλώντας στον ΑΝΤ1, προσπαθεί να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια.

Όπως λέει, «εγώ τότε ήμουν 22 μηνών, αλλά η μητέρα μου που είχε άλλα πέντε παιδιά αναγκάστηκε όταν ΄σπάσαν το τζάμι οι γυναίκες, μέσα σε αυτά και εγώ, μας βγάλαν από το παράθυρο. Εμένα με βρήκε μια θεία μου και δυο βδομάδες μετά με ΄φερε στη μάνα μου. Έξω υπήρχαν φρουροί με όπλα. Είναι δυνατόν να ανοίγανε μια πόρτα και να τους αφήσουνε να φύγουν;».

Οι δημιουργοί της ταινίας πάντως εξέφρασαν την λύπη τους για το γεγονός ότι η το έργο τους έχει προκαλέσει τόσες αντιδράσεις, πριν ακόμα προβληθεί, καθώς όπως υποστηρίζουν προσπαθεί να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη μία από τις μεγαλύτερες θηριωδίες των Ναζί: Την «Σφαγή των Καλαβρύτων», τον Δεκέμβριο του 1943.

