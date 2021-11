Πολιτισμός

Ταινία “Καλάβρυτα 1943”: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις (βίντεο)

Πρεμιέρα για την ταινία που προκάλεσε "θύελλα" αντιδράσεων από το τρέιλερ.

Πρεμιερα κάνει σήμερα η ταινία «Καλάβρυτα 1943» η οποία έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Το κύριο πρόβλημα του Συλλόγου που φέρεται να έχει κινηθεί νομικά, ήταν η χρήση του ψευδούς μύθου πως ένας καλοσυνάτος Ναζί σώζει τα θύματα που ήταν παγιδευμένα στο δημοτικό σχολείο του χωριού, στο οποίο οι Ναζί είχαν βάλει φωτιά. Μάλιστα, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του συλλόγου, είχαν ήδη προειδοποιήσει τους δημιουργούς για αυτό και τους είχαν διαβεβαιώσει πως δεν θα υπήρχε τέτοια σκηνή.

Από την πλευρά τους οι δημιουργοί της ταινίας λυπούνται για τις αντιδράσεις πριν ακόμα προβληθεί η ταινία μόνο και μόνο από το τρέιλερ.

"Εμείς εχουμε πει ότι είναι μυθοπλασία και σκοπός ήταν να δείξουν τα φρικαλεα πράγματα που έχουν κάνει οι Ναζί στα Καλάβρυτα και την Ελλάδα και το ποσό κακο έχει κάνει ο φασισμός γενικότερα", δηλώνουν.

Η ταινία προβάλλεται στην αίθουσα Σταύρος Τορνες του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τι είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο σκηνοθέτης της ταινίας Νικόλας Δημητροπουλος.

