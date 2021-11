Πολιτισμός

Ταινία “Καλάβρυτα 1943”: Έντονες αντιδράσεις και μηνύσεις

Ο «μύθος» του καλού Ναζί που έσωσε γυναικόπαιδα έχει προκαλέσει τις οργισμένες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Σάλος στα Καλάβρυτα για την πολυαναμενόμενη ταινία που αναβιώνει τη φρικιαστική σφαγή των Ναζί, η οποία στιγμάτισε την παγκόσμια ιστορία στις 13 Δεκεμβρίου 1943.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος», τοπικοί φορείς και απόγονοι θυμάτων του Ολοκαυτώματος, καταγγέλλουν τους υπευθύνους της ταινίας, για παραχάραξη των ιστορικών γεγονότων και αναβίωση μύθων που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς.

Μάλιστα, η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος προαναγγέλλει, μηνύσεις εις βάρος των υπευθύνων της ταινίας «Καλάβρυτα 1943», στην οποία μάλιστα συμπαραγωγός είναι η ΕΡΤ και πρωταγωνιστής ο σπουδαίος Σουηδός ηθοποιός Μαξ φον Σίντοφ!

Και όλα αυτά, χωρίς καν η ταινία να έχει προβληθεί στους κινηματογράφους, αφού η πρεμιέρα της έχει ορισθεί για τις 11 Νοεμβρίου. Αρκούσε όμως η προβολή του δίλεπτου διαφημιστικού του φιλμ, για να εγερθούν οι πρώτες αντιδράσεις και μάλιστα σφοδρές εκ μέρους των κατοίκων!

Θρυαλλίδα για την αγανάκτηση των Καλαβρυτινών, στάθηκε μία σκηνή 5 δευτερολέπτων στον προπομπό του φιλμ: Πρόκειται για την αναβίωση του μύθου, περί του δήθεν «καλού» Αυστριακού Ναζί, που με δική του πρωτοβουλία και παρακούοντας τις εντολές των ανωτέρω του, ανοίγει τάχα την πόρτα του ήδη πυρπολημένου Δημοτικού Σχολείου, για να «σώσει» τα γυναικόπαιδα!

Πρόκειται για ένα προκλητικό μύθευμα, το οποίο έχει διαψευστεί από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες – εγκλείστους του Σχολείου και επίσημα από το Δημοτικό Συμβούλιο των Καλαβρύτων, αλλά παρ’ όλα αυτά -άγνωστο για ποιους λόγους- οι υπεύθυνοι της ταινίας, συμπεριέλαβαν στην ιστορία.

Όπως αποκαλύπτει ο Χαρίλαος Ερμείδης, Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και πρ. Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι Καλαβρυτινοί, είχαν επισημάνει αυτό το στοιχείο στους υπευθύνους της ταινίας πριν από 2.5 περίπου χρόνια, όταν είχαν φθάσει στα Καλάβρυτα προκειμένου να μάθουν τα πραγματικά περιστατικά της θηριωδίας. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος, οι υπεύθυνοι είχαν υποσχεθεί να μην το συμπεριλάβουν στην ταινία.

Επιπλέον η Ένωση, μέσω επίσημου εγγράφου που τους είχε αποστείλει τότε, τους είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που η ταινία με καθιοδήποτε τρόπο δεν σεβαστεί την μνήμη των θυμάτων και των απογόνων τους, τότε θα κινούνταν δικαστικά εναντίον τους.

Τώρα ο κ. Ερμείδης, διαμηνύει, ότι εφόσον πράγματι στην ταινία περιλαμβάνεται αυτός ο μύθος, ή και οποιαδήποτε άλλη ιστορική παραχάραξη, η Ένωση, πιθανότατα και με άλλους Φορείς, θα ακολουθήσουν τη νομική οδό!

Πηγή: pelop.gr

