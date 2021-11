Πολιτισμός

Ιράκ: αρχαίο οινοποιείο ήρθε στο “φως” (βίντεο)

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες του αρχαιολογικού ευρήματος στο Ιράκ.

Οινοποιείο 2700 ετών, της περιόδου των Ασσύρων ανακάλυψαν Ιταλοί και Κούρδοι αρχαιολόγοι στο Ντουχόκ (Duhok’s Khanis) στο Ιράκ.

Η ομάδα των αρχαιολόγων έκανε την ανακάλυψη έπειτα από μία εβδομάδα ερευνών.

Το πρώτο τέτοιου είδους οινοποιείο είχε ανακαλυφθεί στη βόρεια Μεσοποταμία και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, οι τρύπες που πατούσαν τα σταφύλια και ο χώρος αποθήκευσης του κρασιού, δείχνουν ότι, ήταν οινοποιείο που χρησιμοποιείτο σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή.

Οι αρχαιολόγοι συνεργάζονταν από το 2012, περνώντας τρεις μήνες το χρόνο για να κάνουν αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή.

Επικεφαλής των Κούρδων αρχαιολόγων δήλωσε πως η ομάδα σκοπεύει να παρατείνει και τον επόμενο χρόνο το συμβόλαιό της, ενώ μέχρι τώρα έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή περίπου 1140 σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

