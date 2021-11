Κοινωνία

Κορονοϊός – νέα μέτρα: πως γίνεται η είσοδος σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει από σήμερα για την πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες. Ποιες εξαιρέσεις προβλέπονται.

Με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό Covid-19 (PCR ή rapid test) θα γίνονται από σήμερα και έως τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 οι συναλλαγές στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τράπεζες ύστερα από τα νέα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν για τη διαχείριση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα για το δημόσιο προβλέπεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών)

ή πιστοποιητικού νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών) εναλλακτικά να διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό Covid-19 (PCR ή rapid test). Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των παραπάνω οι απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβαση σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχεται αναβολή.

Στις τράπεζες, το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών)

εναλλακτικά να διαθέτουν βεβαίωση πρόσφατου αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) Covid-19. Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των συναλλασσομένων (το οποίο είναι ούτως ή άλλως απαραίτητο για το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών.

Οι έλεγχοι θα γίνονται κατά την είσοδο με τη διαδικασία που θα καθοριστεί από τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ και θα τελούν σε συνάρτηση με τη γεωγραφική περιοχή και το είδος των παρεχόμενων ανά κατάστημα υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι μη συμμόρφωση των συναλλασσομένων προς τα ανωτέρω θα καταγράφεται στο τηρούμενο από τα καταστήματα βιβλίο συμβάντων και θα αναφέρεται αρμοδίως στις αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – νέα μέτρα: πως γίνεται η είσοδος σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Βόρεια Μακεδονία: Η αξιωματική αντιπολίτευση “ξορκίζει” τη Συμφωνία των Πρεσπών

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων