Βόρεια Μακεδονία: Η αξιωματική αντιπολίτευση “ξορκίζει” τη Συμφωνία των Πρεσπών

Είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσω αυτή την ονομασία για τη χώρα μου, δήλωσε ο επικεφαλής , του δεξιού VMRO-DPMNE.

O αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, του δεξιού VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξή του στον μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων, τον Sitel, διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει το νέο όνομα της χώρας (Βόρεια Μακεδονία), παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει, όπως είπε, πως η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει.

«Δεν μπορείτε να περιμένετε από εμένα να επαναλαμβάνω σαν τον Ζόραν Ζάεφ τον προσδιορισμό (σ.σ.: Βόρεια). Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω. Όμως, τη συμφωνία των Πρεσπών, που φέρνει μαζί της μια συγκεκριμένη πραγματικότητα στη Μακεδονία – είμαστε μέρος αυτής της Βουλής, συμμετέχουμε σε εκλογές στη χώρα, είμαστε μέρος μίας πραγματικότητας την οποία δυστυχώς υιοθέτησε ο Ζόραν Ζάεφ – δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε υποκριτές και να λέμε ότι δεν είναι πραγματικότητα», ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Οι δηλώσεις αυτές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας καταγράφονται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης γνωστοποίησαν ότι εξασφάλισαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να οδηγήσουν σε πτώση την κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ, η οποία, όπως υποστηρίζουν, πλέον έχει χάσει τη δεδηλωμένη.

Νωρίτερα χθες Κυριακή, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έδωσε «διορία» στον πρωθυπουργό Ζάεφ να υποβάλει μέχρι το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα την παραίτησή του και πρόσθεσε ότι εάν αυτό δεν συμβεί θα καταθέσει στο κοινοβούλιο, ήδη το απόγευμα, πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν τη βαριά ήττα του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ στις δημοτικές εκλογές της προπερασμένης Κυριακής και τη δήλωση του τελευταίου ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού της χώρας.

