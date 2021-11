Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Καπραβέλος: Διασωληνώνουμε ασθενείς εκτός ΜΕΘ (βίντεο)

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου φθίνει με τον καιρό, αλλά δε μηδενίζεται και πάντα προστατεύει από τη βαριά νόσηση, δήλωσε ο Π. Παναγιωτόπουλος.

Το μέλος της επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε πως σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών από την ηλικία των 5 ετών, υπάρχουν μελέτες που δίνουν το «πράσινο φως» στο εμβόλιο της Pfizer, οι οποίες όμως θα εξεταστούν τόσο από τον ΕΜΑ όσο και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις στη χώρα μας.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε στη συνέχεια ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου φθίνει με τον καιρό, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν μηδενίζεται και συνεχίζει να προστατεύει από τη βαριά νόσηση, καλώντας όμως όλους να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου μόλις περάσει το εξάμηνο από τη δεύτερη.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νίκος Καπραβέλος,περιέγραψε με τα πλέον μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη βόρεια Ελλάδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή διασωληνώθηκαν ασθενείς εκτός ΜΕΘ και σήμερα το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ξεκινάει εφημερία χωρίς καμία ελεύθερη κλίνη σε ΜΕΘ

Ο κ. Καπραβέλος υπογράμμισε ότι «ζούμε και πάλι στιγμές του Νοεμβρίου του 2020» κι απέδωσε την εκρηκτική εικόνα της πανδημίας στη βόρεια Ελλάδα γενικά και στη Θεσσαλονίκη ειδικά, στο γεγονός ότι τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλά, αλλά και στο ότι δεν τηρούνται τα μέτρα.

