Κάννες: επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικό μέσα σε περιπολικό

Νέα επίθεση στη Γαλλία, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες των Γάλλων για την τρομοκρατία και τη βία.

Αστυνομικός στο τιμόνι περιπολικού τραυματίστηκε σήμερα το πρωί όταν υπέστη επίθεση με μαχαίρι μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Καννών, στη νοτιοανατολική Γαλλία, από άνδρα που είπε πως διέπραξε την ενέργεια αυτή «στο όνομα του προφήτη», δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν επικρατέστερο σενάριο θεωρείται αυτό της «τρομοκρατικής» ενέργειας.

Οι πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου διευκρίνισαν ότι ο αστυνομικός «σώθηκε χάρη στο ότι φόραγε αλεξίσφαιρο γιλέκο», καθώς ο δράστης τον μαχαίρωσε «στο ύψος του θώρακα».

Μέσω Twitter, ο υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν ανέφερε πως μεταβαίνει στον τόπο της επίθεσης «αμέσως», εκφράζοντας «όλη του την υποστήριξή » στην αστυνομία και στην πόλη των Καννών, στη γαλλική Ριβιέρα.

Το δίκτυο BFMTV, επικαλούμενο δικές του πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, ανέφερε νωρίτερα ότι ο δράστης άνοιξε την πόρτα περιπολικού σταθμευμένου μπροστά στο αστυνομικό τμήμα και μαχαίρωσε τον άνδρα που βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Κατόπιν προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν δεύτερο αστυνομικό μέσα στο όχημα κάνοντας τον γύρο του οχήματος, αλλά τρίτος αστυνομικός μέσα στο αυτοκίνητο τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Η επίθεση έγινε περί τις 06:30 (τοπική ώρα· 07:30 ώρα Ελλάδας).

Δεν έχει δοθεί κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του δράστη από την αστυνομία μέχρι στιγμής.

Η επίθεση διαπράχθηκε καθώς οι ανησυχίες των Γάλλων για την τρομοκρατία και τη βίαιη εγκληματικότητα ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2022





