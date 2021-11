Αθλητικά

ΠΑΕ Βόλος: Κινδύνευσαν ζωές από τους οπαδούς του Άρη

Την παραίτηση της τοπικής ηγεσίας της Αστυνομίας ζητεί η ΠΑΕ Βόλος, κατηγορώντας την για αδράνεια.

Η ΠΑΕ Βόλος με νέα ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα άσκησε κριτική στην τοπική αστυνομία, για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν χθες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο από οπαδούς του Αρη και οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή του ματς. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

«Τόσες ώρες από τα τραγικά επεισόδια στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και η ηγεσία της τοπικής Αστυνομίας, και συγκεκριμένα ο Διευθυντής της Γ. Αλεξάκης, δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να αναλάβει τις βαρύτατες ευθύνες του, υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Αντιπαρερχόμεθα τις όποιες υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε ένα περιουσιακό στοιχείο της πόλης μας από την εισβολή, κυριολεκτικά, των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που διήνυσαν εκατοντάδες χιλιομέτρων για να έρθουν εδώ, χωρίς να τους αντιληφθεί η Αστυνομία και φυσικά χωρίς να τους παρεμποδίσει και στεκόμαστε με δέος, αλλά και οργή και αγανάκτηση, στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κινδύνευσαν άμεσα ανθρώπινες ζωές από την κακοποιό δράση των ανθρώπων αυτών.

Οι εικόνες με μικρά παιδιά, πέντε έως δέκα ετών, μαζί με τους γονείς τους να τρέχουν πανικόβλητα να γλιτώσουν από την οπαδική αλητεία, που εκδηλώνονταν είτε με τη χρήση σωματικής βίας, είτε με τη ρίψη κροτίδων αδιακρίτως και χωρίς συνείδηση του κινδύνου, με την Αστυνομία να περιορίζεται στη ρίψη χημικών επιτείνοντας τη σύγχυση και τον πανικό, θα μας στοιχειώνουν για πολύ καιρό. Φανταζόμαστε, δυστυχώς, ότι δεν θα συμβαίνει το ίδιο με τον κ. Αλεξάκη, που επίσης δυστυχώς, μεγαλώνει μια δυσμενή, απογοητευτική παράδοση υπηρεσιακά αποτυχημένων Διευθυντών στην περιοχή μας.

Ωστόσο μετά τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η λήψη μέτρων είναι αδήριτη ανάγκη. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα από την εγκληματική δράση αυτών των ομάδων μπορούμε να το αποδώσουμε στη συνετή συμπεριφορά των φιλάθλων του Βόλου, αλλά και την τύχη, και σίγουρα όχι στην διορατικότητα και την αποτελεσματικότητα του κ. Αστυνομικού Διευθυντή, που ενδεχομένως ούτε τώρα έχει καταλάβει τι συνέβη. Σε αυτόν θα πρέπει να αποδοθούν τα δέοντα από την προϊσταμένη του Αρχή...».

