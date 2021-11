Οικονομία

ΑΑΔΕ: Πλαστά τιμολόγια 430 εκατομμυρίων “ξετρύπωσαν” σε ελέγχους

Εκατοντάδες πλαστά τιμολόγια ανακαλύφθηκαν σε ελέγχους της ΑΑΔΕ που έλαβαν χώρα σε ποικίλες επιχειρήσεις.

Πλαστά τιμολόγια συνολική αξίας 430 εκατ. ευρώ έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε 23 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από πλήθος κλάδων.

Αναλυτικότερα:

Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2018 - 2019, εξέδωσε 2.200 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 260 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 56,5 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 44 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015 - 2017, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 9,9 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 2.500 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14,3 εκατ. ευρώ και να έχει λάβει 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στην Αχαΐα, κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 150 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 11 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015 - 2016, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ και έλαβε 300 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3,1 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίσθηκε να έχει εκδώσει 1.100 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ και να έχει λάβει 350 εικονικά φορολογικά στοιχεία, αντίστοιχης συνολικής αξίας.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2016 - 2019, εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 730 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

Επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015 - 2016 έλαβε 115 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 13,3 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώπευση, στην Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 200 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στον Πειραιά, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 450 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στον Νότιο Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 370 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.

Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο κρέατος στην Πελοπόννησο, κατά τη χρήση 2018, εξέδωσε 340 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9,5 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο το εμπόριο ειδών τεντοποιίας στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015, 2017 και 2020 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7,3 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο Η/Υ, ρολογιών και κοσμημάτων, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 210 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων, κατά τις χρήσεις 2017 - 2018, εξέδωσε 720 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5,8 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη με αντικείμενο κύριας δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ποτών και αναψυκτικών, κατά τις χρήσεις 2016 -2018, εξέδωσε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2015, 2019 και 2021, εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε 1 εικονικό φορολογικό στοιχείο, συνολικής αξίας 4,7 εκατ. ευρώ.

Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2012 - 2015, εξέδωσε 55 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3,61 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά, με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2016-2019, εξέδωσε 730 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, εξέδωσε 850 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ.

Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο μετάλλων στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.