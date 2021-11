Κόσμος

Tik Tok: χειρονομία για βοήθεια έσωσε έφηβη

Μία κοπέλα 16 ετών σώθηκε χάρη στη χειρονομία έκτακτης βοήθειας που έμαθε στο Tik Tok .

Έφηβη 16 ετών που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Κεντάκι σώθηκε χάρη σε χειρονομία που έμαθε στο Tik Tok.

Οι γονείς της κοπέλας δήλωσαν την εξαφάνισή της την περασμένη Τρίτη και δύο μέρες αργότερα, οδηγός μοτοσικλέτας είδε τη χειρονομία της και ενημέρωσε την αστυνομία ότι, ένα κορίτσι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο μοτοσικλετιστής είδε το παιδί μέσα σε όχημα, το οποίο ακολούθησε, αναγνωρίζοντας το σήμα που «μεταφράζεται» σε «χρειάζομαι βοήθεια – ενδοοικογενειακή βία» και κάλεσε την αστυνομία.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι, η 16χρονη είχε μάθει τη χειρονομία στο Tik Tok, ενώ ο οδηγός ακολουθώντας το όχημα έδωσε το στίγμα του στην Αστυνομία, η οποία στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα κι έσωσε το κορίτσι.

