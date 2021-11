Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το “Γεννηματάς” διαψεύδει την Παγώνη για τα ράντζα

Τα στοιχεία των εισαγωγών στις εφημερίες έδωσε στη δημοσιότητα το νοσοκομείο «Γεννηματάς» διαψεύδοντας την Ματίνα Παγώνη.

Σε διάψευση της δήλωσης που έκανε το πρωί η Ματίνα Παγώνη προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου «Γεννηματάς».

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είχε δηλώσει ότι, κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου, χρειάστηκε να δανειστούν ράντζα από το νοσοκομείο «Σωτηρία». Αντιθέτως, το «Γεννηματάς» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι, η χθεσινή εφημερία είχε μειωμένα σε σχέση με την περασμένη εφημερία περιστατικά εισαγωγής λόγω κορονοϊού.

Η ανακοίνωση του «Γεννηματάς»

«Αναφορικά με δηλώσεις της Προέδρου της ΕΙΝΑΠ ως προς τις εφημερίες στις 7-8/11/2021, διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εισαγωγών Covid/ non Covid περιστατικών παρουσιάζει σταθερότητα, συγκριτικά με την προηγούμενη ημερομηνία εφημέρευσης, ενώ ειδικά τα περιστατικά Covid εμφανίζονται μειωμένα (16 έναντι 25 στις 30/10/2021).

Σχετικά με τις επικουρικές κλίνες, στη χθεσινή εφημερία αναπτύχθηκαν 24 (35 στην εφημερία της 30ης Οκτωβρίου). Με την έκδοση εξιτηρίων, οι ασθενείς θα προωθηθούν σταδιακά στους θαλάμους των Κλινικών του Νοσοκομείου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο Νοσοκομείο δεν υπήρξε ανάγκη και δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενίσχυση σε υλικό (επικουρικές κλίνες κλπ.), από το Γ.Ν.Ν.Θ. «ΣΩΤΗΡΙΑ» ή από άλλη Μονάδα Υγείας».

