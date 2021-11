Life

“Ράδιο Αρβύλα”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με…. ποδαρικό από τον Χατζηνικολάου

Ετοιμοπόλεμη και γεμάτη κέφι επιστρέφει στις οθόνες μας η παρέα από την Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά, αλλά και… μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το "Ράδιο Αρβύλα" επιστρέφει από τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται βραδιές γέλιου!

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, Στάθη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Κιούση, έρχονται στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, για να σατιρίσουν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα.

O Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα μας κρατούν συντροφιά, καθημερινά στις 20:00, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν!

Η παρουσία τους στον ΑΝΤ1 για μία δεκαετία από το 2008 έως το 2018, χάρισε αξέχαστες στιγμές, γι’ αυτό και η αναμονή για τη μεγάλη πρεμιέρα είναι μεγάλη!

Η παρέα, που ξέρει πολύ καλά πως να κάνει όλους εμάς τους φανατικούς τηλεθεατές να μην ξεκολλάμε από την τηλεόραση, επιστρέφει δυναμικά, αμέσως μετά από το σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά και… μέσα από το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, όπου, αμέσως πριν απο την έναρξη της πρώτης εκπομπής τους, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του θα αποκαλύψουν στον Νίκο Χατζηνικολάου όλα αυτά που “μας περιμένουν” ως τηλεθεατές τους!

