Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τσακρής: τρίτη δόση εμβολίου και πριν τους 6 μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ για όσους έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο και τον εμβολιασμό των παιδιών.

Ο Αθανάσιος Τσακρής, Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφορικά με την έξαρση στα κρούσματα κορονοϊού και τα εμβόλια, επεσήμανε ότι «το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού δεν λειτουργεί με την λογική του εμβολίου πχ. έναντι της ιλαράς ή της ερυθράς. Όπως έχει αποδείξει η πρόσφατη εμπειρία από το Ισραήλ, είναι σημαντική η χορήγηση της τρίτης δόσης για την προστασία των πολιτών. Τα άτομα μα που έχουν λάβει την τρίτη δόση, έχουν 5-10 φορές λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από αυτούς που έχουν κάνει μόνο δύο δόσεις και 25 φορές λιγότερες πιθανότητες από τους ανεμβολίαστους»

«Καλύτερα είναι να γίνει η τρίτη δόση και πριν από τους έξι μήνες, διότι δεν είναι για όλους ίδιος ο βαθμός ανοσίας. Νομίζω και η Κυβέρνηση κινείται σε μια τέτοια κατεύθυνση, να ανοίξει η πλατφόρμα και να γίνεται η τρίτη δόση και περάσει εξάμηνο από την δεύτερη δόση», επεσήμανε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ.

«Χώρες με εντατικό πρόγραμμα εμβολιασμού σε μικρές ηλικίες είχαν μια σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της πανδημίας», επεσήμανε ο κ. Τσακρής, ενώ τόνισε «πιστεύω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση της πανδημίας η χορήγηση εμβολίου σε παιδιά έως 12 ετών, το πιο σημαντικό όμως είναι να αντιληφθούμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να γίνει η «αναμνηστική» δόση και κυρίως από εκείνους που έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson, ώστε να ενισχυθεί άμεσα η ανοσία τους».





Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με…. ποδαρικό από τον Χατζηνικολάου

Νέα Ιωνία - Σχολείο: Έπεσαν σοβάδες μέσα σε αίθουσα (εικόνες)

Κορονοϊός: Πέθαναν μητέρα και δύο γιοί