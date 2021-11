Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεμιστοκλέους - Εμβολιασμός: τρίτη δόση με Moderna από 12 Νοεμβρίου

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στα ραντεβού για την πρώτη δόση τις τελευταίες ημέρες. Αναλυτικά τα στοιχεία για την πορεια των εμβολιασμών.

Σημαντική αύξηση στα ραντεβού εμβολιασμού κατά της covid-19 παρατηρείται τις τελευταίες 7 ημέρες, ανάφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.



Για την πρώτη δόση κλείστηκαν 175.000 ραντεβού και σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν κλειστεί 60.000, παρατηρείται αύξηση 185%. Επίσης κλείστηκαν 275.000 ραντεβού αναμνηστικής δόσης, αύξηση της τάξης του 200%, σε σχέση με τα 94.000 ραντεβού της προηγούμενης εβδομάδας. Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι σήμερα και μέχρι το απόγευμα είχαν κλειστεί περισσότερα από 30.000 ραντεβού πρώτης δόσης και περισσότερα από 55.000 ραντεβού αναμνηστικής δόσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Θεμιστοκλέους, από τους άνω των 60 ετών έχει εμβολιαστεί το 81%, τους άνω των 50 ετών το 80,5%, τους άνω των 40 ετών το 78,2%, και τους άνω των 30 ετών το 76%. Στις ηλικίες άνω των 18 ετών, εμβολιασμένο είναι το 74,3% και στις άνω των 12 ετών το 71,4%.

Πορεία των εμβολιασμών

Ξεπεράστηκαν σήμερα οι 130.000.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 6.715.000 πολίτες, δηλαδή το 64% του γενικού πληθυσμού και το 73,5% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ, είναι το 69,2% του γενικού πληθυσμού και το 80,7% του ενήλικου πληθυσμού.

Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 6.430.000 πολίτες, δηλαδή το 61,2% του γενικού πληθυσμού και το 70,2% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 65,6% του γενικού πληθυσμού και 75,5% του ενήλικου πληθυσμού. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση στον κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών, στην 16η θέση στους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και στην 17η θέση στους εμβολιασμούς μιας δόσης.

Σχετικά με την τρίτη δόση, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 460.000 πολίτες.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η τρίτη δόση εμβολιασμού με το εμβόλιο της Moderna θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου και επισήμανε ότι η αναμνηστική δόση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΜΑ, είναι η μισή δόση της κανονικής. Στο πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού, έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής 15.000 πολίτες και έχει γίνει ο εμβολιασμός σε 13.000 πολίτες, κυρίως από κινητές μονάδες των κέντρων υγείας.

Σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι 264 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, όπως και 23 πολυιατρεία, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5000 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 1979 στα ιατρεία και περίπου 3000 κατ οίκον.

