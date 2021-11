Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο συνεχίζεται η δίκη των έξι κατηγορούμενων για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Τις κρίσιμες στιγμές που οδήγησαν στον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα επιχειρήσουν να αναδείξουν με τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ,στην δεύτερη συνεδρίαση του για την υπόθεση που συντάραξε την κοινωνία πριν τρία χρόνια.

Με αιτήματα φορέων και άλλων, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΗΕΑ, προς τη διοίκηση του Πρωτοδικείου αλλά και προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για εξασφάλιση μεγαλύτερης αίθουσας για την διεξαγωγή της δίκης, η διαδικασία που ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου συνεχίζεται σήμερα στην ίδια αίθουσα.

Κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 33χρονου είναι δύο πολίτες, ο κοσμηματοπώλης, εντός του καταστήματος του οποίου εισήλθε το θύμα και ένας μεσίτης, και οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στο σημείο . Όλοι τους κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Μετά τις καταθέσεις των γονιών και του αδελφού του 33χρονου ακτιβιστή που άνοιξαν την ακροαματική διαδικασία η δίκη σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις μαρτύρων , από τον κατάλογο των 41 που εκφωνήθηκαν κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην οδό Γλάδστωνος την κρίσιμη στιγμή, το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, όταν ο 33χρονος ακτιβιστής βρέθηκε εντός του καταστήματος του ενός εκ των έξι κατηγορουμένων, "για άγνωστο λόγο", σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, "κυνηγημένος" σύμφωνα με τους οικείους του.

Κατάθεση θα δώσουν και οι ιατροδικαστές που η επιστημονική τους άποψη είναι σημαντική, για το πώς ακριβώς επήλθε το τραγικό αποτέλεσμα και την επίδραση που είχαν τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχθηκε πριν ξεψυχήσει αιμόφυρτος ο Ζακ Κωστόπουλος.

Το δικαστήριο θα επιχειρήσει να ανασύρει κάθε λεπτομέρεια, κάθε παρατήρηση και κάθε δεδομένο που θα δώσουν οι αυτόπτες του συγκλονιστικού θανάτου του 33χρονου, ώστε να αναβιώσουν όσα έλαβαν χώρα από την στιγμή που ο Κωστόπουλος βρέθηκε στον επίμαχο πεζόδρομο μέχρι τη δραματική του πτώση .

Στην διάθεση των παραγόντων της δίκης είναι το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφηκε από την οδό Γλάδστωνος και από όσα έγιναν όταν εγκλωβίστηκε εντός του κοσμηματοπωλείου ο Ζακ Κωστόπουλος. Το επίμαχο υλικό από την αρχή, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συμφωνήθηκε με την Πολιτική Αγωγή και την Υπεράσπιση ότι θα αξιοποιηθεί ώστε να έχουν οι δικαστές και οι παράγοντες πλήρη αντίληψη για όσα έγιναν στην οδό Γλάδστωνος και την θέση που είχαν κατηγορούμενοι και θύμα στον χώρο, αλλά και προκειμένου επ' αυτού να μπορούν να εξεταστούν αυτόπτες μάρτυρες.

Εκτός της δικαστικής αίθουσας και σήμερα θα βρίσκονται δεκάδες φίλοι και μέλη οργανώσεων διεκδικώντας "δικαιοσύνη για τον Ζακ/ZackieOh"

