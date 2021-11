Life

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για το γάμο, την Τέχνη και το “Voice”

Στο “The 2nightShow” ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας η μουσικός που μίλησε για τον έγγαμο βίο και την κριτική.

Καλεσμένη στο “The 2nightShow”και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το βράδυ της Δευτέρας για το γάμο, αλλά και το “The Voice”, από το οποίο αποχώρησε πριν από ένα χρόνο.

“Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο γάμος, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου, το οποίο το απολαμβάνω, μαθαίνω, προσπαθώ να προσαρμοστώ, να δω τις αντοχές μου, να μάθω τα όρια μου, είναι κάτι πολύ ζωντανό. Δεν πίστευα ποτέ ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, αλλά αν τον σκότωνε και σε ένα χρόνο θα ήταν τι να πω…” είπε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για το γάμο και αναφερόμενη ειδικά για τον σύζυγό της είπε πως:

“Δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο από το χώρο, αρκεί να είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει και σέβεται την τέχνη και αυτό συμβαίνει με τον σύζυγο μου. Και γνωρίζει και του αρέσει και η μουσική και το θέατρο και οι τέχνες. Με γοητεύει που είναι από τελείως διαφορετικό χώρο, με ξεκουράζει που δεν χρειάζεται να συζητάμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, μου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον ότι μπαίνω και γνωρίζω ένα άλλο πολύ πιο σκληρό και σκοτεινό κόσμο, επειδή είναι ποινικολόγος. Μαθαίνω πράγματα τα οποία με είχαν αδιάφορη. Έχει ενδιαφέρον που έχω έρθει κοντά στην σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων. Είναι δύσκολη δουλειά” είπε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

“Αγάπησα πολύ το θέατρο όπου ξεκίνησα αλλά το τραγούδι με άρπαξε και ευγνωμονώ τα πάντα. Μου αρέσει η δουλειά, εργάζομαι” είπε.

“Κακό μπορεί να κάνει μόνο η ασυνειδησία, στον καθένα, όταν σου έρχεται κάτι στον δρόμο είναι ωραίο να γνωρίζεις τι είναι και να το επιλέγεις και να γνωρίζεις και τα δικά σου όρια, για να μπορέσεις να είσαι εντάξει και με τον εαυτό σου και εκεί που καλείσαι να πας. Παλιότερα δεν το έπραξα, όταν ήρθε το συγκεκριμένο ήμουν θετική γρήγορα, αλλά φοβόμουν την μεγάλη έκθεση, ξαφνικά θα έμπαινα στα σπίτια των ανθρώπων γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν ενοχλώ, κάνω αυτό που μου αρέσει από την καρδιά μου.

Δεν με νοιάζει η κριτική των ανθρώπων, με ενδιαφέρει αλλά δεν με βάραινε αυτό, ξαφνικά μπήκα σε ένα χώρο καινούργιο και θα ήθελα να είμαι εντάξει. Είναι δύσκολη η κριτική στο “The Voice”. Ένιωθα άβολα όταν δεν γυρνούσαν οι καρέκλες. Με βοήθησαν βέβαια οι συνάδελφοι γιατί αντιμετωπίζαμε θετικά τα παιδιά. Ήρθα σε δύσκολη θέση απλά το αντιστάθμιζα με το ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που έρχονται”, είπε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

